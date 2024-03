Elogios, mais elogios e redobrados elogios. Do ponto de concentração à romaria até ao Emirates Stadium, passando pelo forte apoio ao longo de 120 minutos reconhecidos por todos no final da partida, os adeptos do FC Porto que se deslocaram a Londres para apoiarem a equipa na segunda mão dos oitavos da Champions frente ao Arsenal deram tudo para empurrar a equipa azul e branca para o regresso aos quartos da principal prova europeia de clubes e foram reconhecidos por isso. No entanto, nem tudo correu da melhor forma.

“Durante o jogo de ontem [terça-feira] da Liga dos Campeões, eu e os meus amigos fomos sujeitos a insultos racistas e empurrados por alguns adeptos do FC Porto. Deixa-me muito zangada ainda ter de abordar estas coisas em 2024, em que o racismo ainda está em vigor”, escreveu nas suas redes sociais a namorada de Danny Namaso, avançado inglês dos azuis e brancos que não chegou a ser utilizado no jogo.

“É crucial abordar a gravidade da situação. Homens adultos e mulheres a recusarem-se deixar-nos passar para os nossos lugares, a empurrarem o meu amigo com força e a rirem-se histericamente várias vezes, a gravarem-nos no processo e a empurrarem-me já quando estávamos sentados. Isto é muito desrespeitoso, repugnante e a visão que agora tenho sobre alguns adeptos do FC Porto é péssima. Não sei se a razão foi por sermos de Londres e negros mas é puro desrespeito e não podemos tolerar isto. Combinar ofensas raciais com agressão física ultrapassa uma linha de decência e desportivismo”, disse mais tarde.

“Ao terem jogadores negros na equipa, sendo um deles o meu namorado… Enoja-me perceber como alguns adeptos podem ser tão cruéis. Este comportamento não só mancha o propósito do jogo mas também a seriedade das ameaças ao bem-estar de jogadores e espectadores. Temos de condenar todas as formas de racismo e violência, tanto dentro como fora de campo, e tomar ações decisivas para garantir que o futebol continua a ser um lugar de inclusividade, respeito e fair play“, acrescentou a esse propósito.

Pelo meio, também Danny Namaso respondeu a essa publicação, lamentando aquilo que a namorada e os amigos tiveram de passar. “Os portistas são os melhores adeptos do mundo, mas é com tristeza que recebo esta notícia. A minha namorada, os meus amigos ou qualquer pessoa devem poder assistir a um jogo do FC Porto em paz, sem ser alvo de ofensas raciais por parte de ‘alguns’ dos nossos adeptos”, salientou.