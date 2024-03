O Starship, foguetão da SpaceX, empresa de Elon Musk, provou num teste de voo realizado esta quinta-feira ser capaz de alcançar a órbita terrestre. Foi o terceiro lançamento do foguetão, após duas tentativas falhadas. Porém, apesar do sucesso, quando estava a regressar à Terra o foguetão perdeu o contacto com a base e acabou por se desintegrar.

A perda do foguetão, na reentrada da atmosfera terrestre, foi confirmada pela própria SpaceX, citada pela Reuters. Mas a destruição do foguetão não parece demover Elon Musk, que já disse que irá lançar seis foguetões este ano, noticiou o The New York Times.

O foguetão foi lançado pela primeira vez em abril do ano passado, mas explodiu no ar. Na segunda tentativa de lançamento conseguiu avançar mais, mas voltou a explodir mais uma vez. À terceira, terá tido mais sucesso a missão da empresa que, em coordenação com a NASA, quer levar o Homem à Lua pela primeira vez em 50 anos – além de Elon Musk também querer usar esta investigação para colonizar Marte.