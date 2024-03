O Conselho Europeu vai, naquela que poderá a última cimeira europeia do primeiro-ministro, António Costa, dado o resultado das eleições em Portugal, passar um vídeo de despedida, informou fonte da instituição à agência Lusa.

“Teremos um vídeo de despedida”, disse a fonte do Conselho Europeu, quando questionada pela Lusa.

A reunião de alto nível de chefes de Governo e de Estado da União Europeia decorre na quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas e será dedicada às questões internacionais, como o conflito no Médio Oriente entre Israel e o grupo islamita Hamas e a guerra da Ucrânia causada pela invasão russa.

No cargo de primeiro-ministro desde 2015, António Costa tem sido o representante de Portugal no Conselho Europeu, sendo um dos mais experientes entre os seus homólogos.

De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro no passado sábado, António Costa vai, antes de participar no encontro, “reunir-se com alguns dos principais protagonistas europeus com quem mais trabalhou nos últimos anos”, aos quais será “transmitida uma mensagem de agradecimento pelo trabalho construído, em boa articulação, ao longo dos últimos oito anos”.

Na véspera da cimeira europeia, o chefe do executivo vai encontrar-se com as presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Terá também reuniões com a vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela tutela da Concorrência, Margrethe Vestager, e com os comissários europeus da Economia, Paolo Gentilloni, do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, e do Mercado Interno, Thierry Breton.

António Costa terá uma reunião com a comissária portuguesa, Elisa Ferreira, responsável pelas tutelas da Coesão e Reformas.

Nesta deslocação a Bruxelas, e antes do Conselho Europeu, o primeiro-ministro vai encontrar-se com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

Esta segunda-feira começam a ser contados, em Lisboa, os votos dos eleitores portugueses residentes no estrangeiro, numa operação que se prolonga até quarta-feira, quando deverão ser conhecidos os quatro deputados dos círculos da Europa e Fora da Europa.

Os votos dos emigrantes portugueses irão resultar na eleição de quatro deputados, que poderão influenciar o resultado final das legislativas, uma vez que a coligação Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) elegeu 76 deputados, a que se somam três eleitos pela coligação PSD/CDS-PP no círculo da Madeira, dando um total de 79 deputados. O PS elegeu 77 deputados, num total de 230.

O Presidente da República indigitará o novo primeiro-ministro após ouvir os partidos com assento parlamentar e depois de conhecidos os resultados da emigração.

Nas legislativas de 2022, o PS conquistou os dois lugares da Europa e dividiu o círculo de Fora da Europa com o PSD.

A IL, com oito lugares, o BE, com cinco, e o PAN, com um, mantiveram o número de deputados. O Livre passou de um para quatro eleitos enquanto a CDU perdeu dois lugares e ficou com quatro deputados.