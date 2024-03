Os 35 imigrantes sem-abrigo instalados pela Câmara de Beja em contentores depois de terem sido retirados, em 12 de fevereiro, de um prédio devoluto na cidade, já foram realojados noutros locais, anunciou esta terça-feira a autarquia.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município alentejano explicou que o Abrigo Noturno Temporário (ANT), criado no Estádio Dr. Flávio dos Santos, já desativado e propriedade da autarquia, foi encerrado na sexta-feira, depois de todos os seus ocupantes terem sido realojados.

De acordo com a câmara municipal, o processo foi articulado com o Centro Distrital de Segurança Social de Beja e permitiu que 10 pessoas fossem integradas em Centros de Alojamento de Emergência Social (CAES) e em Estruturas de Acolhimento Temporário (EAT).

“Com este apoio técnico, também foi possível encontrar resposta em empresas com alojamento e arrendamento privado para as pessoas que já trabalhavam, mas não conseguiam arrendar casa”, lê-se na nota.

A Câmara de Beja informou ainda que, “por iniciativa própria”, os restantes utilizadores do ANT “deslocaram-se para outras regiões do país, onde encontraram outras oportunidades de emprego e melhores condições de vida”.

Desta forma, “no prazo de um mês, graças ao trabalho em rede de todas as entidades envolvidas neste processo”, foi possível “dar por concluída uma tarefa difícil, de um problema com anos de existência”, salientou o município.

Em 12 de fevereiro, um total de 35 imigrantes sem-abrigo que ocupavam um edifício devoluto em Beja, propriedade da empresa Infraestruturas de Portugal e arrendado pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), foram temporariamente realojados pela câmara municipal enquanto aguardavam vaga noutras valências.

A solução encontrada na altura foi a instalação de 11 contentores no Estádio Dr. Flávio dos Santos, dos quais nove serviram de dormitório, um de balneário e duche e outro de apoio.

Na altura, o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, explicou à Lusa que este realojamento fazia parte de um acordo com a CVP para desocupar o edifício em questão.

“Foi um espaço que, progressivamente, nestes últimos anos, tem vindo a ser ocupado ilegalmente por população migrante e não tem as menores condições de habitabilidade”, assinalava, lembrando que a CVP tinha um projeto para este edifício que nunca avançou.

No âmbito deste acordo com a CVP, a Câmara comprometeu-se a realojar os sem-abrigo que ocupavam o edifício e a proceder à limpeza do espaço interior e exterior, depois da saída daquelas pessoas, indicou o autarca na ocasião.

No comunicado divulgado esta terça-feira, a Câmara de Beja precisou que todo o processo contou com a colaboração da Cáritas Diocesana de Beja, do Lar Nobre Freire e do Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, através da Cantina Social.

Também a associação ESTAR apoiou a autarquia “ao nível do apoio alimentar, acompanhamento diário e integração destas pessoas em mercado de trabalho, em articulação com os técnicos da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social do município”.