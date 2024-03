Há uma coisa que pode dar como garantida: vamos entrar nesta primeira semana de primavera com tempo de verão. A nova estação chega na madrugada desta quarta-feira, dia 20, quando passarem seis minutos das 3h00. Para começar, um dia cinzento, com alguma chuva, que bem pode ser chuva de lama, devido a uma grande nuvem de poeiras do deserto. Mas depois, a partir de quinta-feira, teremos um novo episódio de calor, ainda pior que o de domingo passado: as temperaturas vão chegar aos 30ºC em alguns pontos do país.

Esta semana la calima será una de las protagonistas en los cielos del SE. Habrá 2 picos debido a la configuración atmósferica:

➡️ martes/miércoles

➡️ vienes y sábado (con un poco más de intensidad). Se ve muy bien el posicionamiento de la DANA

Cartografía: @MeteoredES pic.twitter.com/2i10vOtepV — Suremet (@MeteoChatSE) March 19, 2024

Será contudo, calor passageiro. Na próxima semana, e logo a partir de domingo de Ramos, regressa a instabilidade. E, como muitos já se questionam sobre o tempo para o próximo período festivo que se aproxima — embora seja muito difícil fazer previsões a esta distância, até porque os modelos meteorológicos não apontam ainda para nenhuma situação concreta —, é quase seguro afirmar que vamos ter uma Páscoa fria e com chuva.

O melhor é começar pelo princípio. Esta quarta-feira, no primeiro dia primaveril, e mesmo na quinta, o sol estará tapado por nuvens e deve mesmo chover em alguns pontos do país. Quer a Norte, quer a Sul. Há previsões de precipitação para o Algarve, por exemplo, o Alentejo e a zona centro (Leiria, Santarém, Coimbra) podem passar pelos pingos da chuva, mas o mesmo já não acontecerá no norte, nem no interior, onde há possibilidade de trovoadas e chuva local forte. E o mais provável é que a chuva, onde cair, seja chuva de lama. E que o céu, onde fique limpo, ganhe tons alaranjados. Isto porque o país, aliás, toda a Península Ibérica, será invadida por uma densa nuvem de poeiras do Saara.

A vista del modelo europeo, con la modelización de la #calima, la DANA se va a convertir en algo parecido a un sumidero de polvo gigante. ????️ Toda España acabará con un recuerdo del Sahara. ???? ???? https://t.co/jxC2l4KFSc pic.twitter.com/yFzn7klYUi — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) March 19, 2024

Uma gota fria chegará a Portugal continental entre quarta e quinta, produzindo #chuva de "lama" e trovoada ????️⛈️. A sua errática trajetória começa a ficar mais definida e a última previsão sugere que as regiões do interior serão as mais afetadas ????????. ????️ https://t.co/cGr1jqxxpT pic.twitter.com/rnCyW3Cj4F — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) March 18, 2024

A culpa, quer da chuva quer das poeiras, é de um sistema de baixas pressões isolado em níveis muito elevados (mais de 5 mil metros), com um núcleo de ar bastante frio (este núcleo pode ir de 500 a mil quilómetros, para se ter uma noção). Um fenómeno a que se pode chamar DANA ou gota fria. Grande parte do país ficará à mercê desta gota fria que desceu ao longo da costa portuguesa, deve instalar-se por um curto período de tempo ao largo de Sagres e descerá depois para a Madeira até às Canárias, ainda que o trajeto deste tipo de depressões seja muito difícil de calcular.

#ElTiempoMañana Aumento de la inestabilidad con la #DANA al oeste de la península. Chubascos y tormentas por la tarde en amplias zonas del norte y centro peninsular, que pueden ser fuertes y con granizo en País Vasco, Cantabria y Burgos. La calima hará que haya lluvias de barro. pic.twitter.com/iyFCcVUnpU — Eltiempo.es (@ElTiempoes) March 19, 2024

Neste movimento, a gota fria vai causar dois efeitos. Por um lado, arrastar a tal nuvem enorme de poeiras do Saara, que invadirá a Península Ibérica, daí a chuva de lama e o céu alaranjado; por outro, causar uma subida brusca das temperaturas, por causa do ar que virá do norte de África, logo a partir de quinta-feira.

O dia mais quente será sexta, com os termómetros a chegar aos 30ºC em Setúbal, aos 29ºC em Braga e Santarém, aos 28ºC em Beja, Évora ou Leiria e aos 27ºC em Lisboa e Coimbra. A temperatura máxima mais baixa será registada na Guarda, com 22ºC. No entanto, atenção às grandes amplitudes térmicas, do dia para a noite, que podem ser de até 18ºC, como em Braga, que passa dos 29ºC de máxima para os 11º de mínima.

Sábado, as temperaturas descem ligeiramente, um ou dois graus em todo o país, que ficará ainda assim com máximas acima dos 20ºC e muitas zonas até acima dos 25ºC. A partir de domingo haverá uma ligeira queda, mas será na segunda-feira que tudo muda. A chuva regressará a norte e depois a quase todas as regiões a partir de terça.

Terça essa em que se podem registar quedas de cerca de 10ºC nas temperaturas em relação à sexta-feira anterior. As máximas poderão atingir, nas cidades mais quentes, os 16ºC ou 17ºC e, nas mais frias, ficar-se pelos 10ºC ou 9ºC. As mínimas não devem passar dos 4º/5ºC no interior. Será o antecipar do que poderá ser uma Páscoa com frentes frias e chuvosas.

Calor e trovoadas no fim de semana mas o tempo Primaveril não veio para ficar. A partir de dia 25 uma série de perturbações polares irá trazer de volta chuva, vento, temperaturas baixas e neve nas serras. O tempo na altura da #Páscoa poderá ser bastante adverso em vários locais. pic.twitter.com/FDGJaNgkfo — BestWeather (@bestweather_) March 19, 2024

En el FORO de cazatormentas tenéis la última hora sobre las previsiones meteorológicas para #SemanaSanta. Os lo cuenta @Meteotoledo ????https://t.co/jewEetcZQu pic.twitter.com/shZ4axV9aG — Cazatormentas.net (@ecazatormentas) March 19, 2024