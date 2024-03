O Bundesnachrichtendienst (BND), serviço secreto federal da Alemanha, quer ter mais jovens nas suas fileiras e, por isso, decidiu lançar uma campanha destinada a recrutar novos agentes. Recrutamento dirige-se a jovens entre os 15 e os 30 anos.

De acordo com o jornal espanhol ABC, o BDN começou, durante esta semana, a espalhar cartazes pelas cidades alemãs, onde se podem ler as seguintes frases: “Estamos à procura de terroristas, vem encontrá-los connosco” ou “procuram-se espiões”.

Com esta campanha, o BND pretende transmitir aos cidadãos alemães o lema “Mais concisão, mais exclusividade e mais atenção”, já que “a escassez de mão de obra qualificada e as alterações demográficas também afetam” as secretas da Alemanha, afirmou Bruno Kahl, presidente daquele serviço.

“Temos que ir onde os jovens estão. E também temos de falar a língua que os jovens falam”, acrescentou Kahl, recordando que a campanha tem como alvos os jovens entre os 15 e os 30 anos.

Já Bettina Stark-Watzinger, ministra da Educação alemã, afirmou, segundo a mesma fonte, que as crianças e jovens do país devem estar melhor preparados para a eventualidade de acontecer uma guerra em solo alemão. “A sociedade como um todo deve preparar-se bem para as crises, desde uma pandemia até desastres naturais e guerras”, disse a ministra.

O BND foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, por um chefe contra-espionagem nazi na Frente Oriental, o major-general Reinhard Gehlen. Gehlen reuniu um grupo de antigos oficiais alemães que passaram a trabalhar as potências do Ocidente. O grupo adotou oficialmente a nomenclatura atual em 1956 e demorou vários anos a largar a reputação ligada aos nazis. Por essa razão, o BND tem dificuldades em recrutar jovens na atualidade.