A empresa portuguesa Navigator Company lançou esta sexta-feira uma oferta de aquisição para a totalidade das ações da Accrol, um fabricante de papel sediada no Reino Unido, no valor de cerca de 127,5 milhões de libras (cerca de 148 milhões de euros). A operação faz parte da estratégia de expansão da empresa no segmento de tissue (papel para lenços, papel higiénico, guardanapos) no qual entrou em 2015.

A Accrol é uma das principais fornecedoras das cadeias de retalho de papel higiénico, rolos de cozinha, lenços faciais e lenços húmidos no Reino Unido. A empresa opera desde 1993 e possui cinco instalações industriais nas cidades de Blackburn, Leyland, Leicester, Flint e Bridgwater. Em comunicado, a The Navigator Company indica que as receitas da Accrol atingiram o valor de 281 milhões de euros no ano fiscal terminado a 30 de abril de 2023, tendo no primeiro semestre do atual ano fiscal (até 31 de outubro de 2023) registado receitas de 116 milhões de euros. A dívida líquida ronda os 31 milhões.

A empresa portuguesa que já tinha comprado a Goma Camps Consumer Tissue em Espanha, em março de 2023, justifica a OPA à Accrol pela sua “estratégia de diversificação e crescimento no mercado de tissue, iniciada em 2015”. Após a aquisição do fabricante, a The Navigator estima que as vendas neste segmento superem os 580 milhões de euros, representando o Reino Unido cerca de 50% desse volume.

A The Navigator Company afirma que a Accrol é um “negócio de tissue bem gerido e uma das principais empresas no segmento de mercado de marcas próprias do Reino Unido, mantendo boas relações comerciais com clientes importantes de tissue”.

Texto editado por Alexandra Machado