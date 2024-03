A PSP registou 3.643 acidentes rodoviários na Madeira em 2023, dos quais 999 com vítimas, o número mais alto dos últimos 15 anos, indicou esta quarta-feira a autoridade policial, referindo que 13 pessoas morreram nas estradas da região no ano passado.

“Tivemos um aumento ao nível da sinistralidade na ordem dos 17%, mais 516 acidentes [face a 2022], e também mais 215 vítimas”, explicou o comissário João Góis, adiantando que no total foram sinalizadas 1.229 vítimas, entre feridos ligeiros (1.121), feridos graves (95) e mortos (13).

O responsável falava na apresentação do balanço da sinistralidade rodoviária 2023 na Região Autónoma da Madeira, no Funchal, uma iniciativa conjunta do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Direção Regional dos Transportes e Mobilidade Terrestre.

Os acidentes contabilizados até 31 de dezembro de 2023 foram, na maioria, despistes (75%), seguido de colisões (20%) e atropelamentos (5%) e envolveram, sobretudo, automóveis ligeiros (823) e motociclos (307).

“As causas e a gravidade dos acidentes estão sobretudo relacionadas com os despistes, que estão sempre associados ao excesso de velocidade ou à distração [em particular devido ao uso do telemóvel]”, explicou João Góis, adiantando que o consumo de álcool é outro fator determinante na sinistralidade rodoviária na Região Autónoma da Madeira.

Segundo o responsável, em 2023 houve um aumento de 35% do número de feridos graves face ao ano anterior (+25), sendo que em 30% dos casos os condutores estavam alcoolizados, com uma taxa média de 1,62 g/l.

Já em relação às 13 vítimas mortais, menos duas do que em 2022, a PSP refere que quatro eram condutores de motociclos (três foram de despistes e um foi embatido por uma viatura) e quatro eram peões que foram atropelados fora da passadeira.

“Estamos com uma média de 5,1 mortos por 100 mil habitantes, um pouco acima de média europeia, que é 4,6, mas abaixo da média nacional que é 6,0”, disse o comissário João Góis.

O maior número de acidentes (1.540) ocorreu no concelho do Funchal, o mais populoso do arquipélago, ao passo que no município do Porto Moniz, no norte da ilha da Madeira, registou a menor quantidade de ocorrências (63).

Em 2023, a PSP efetuou 927 ações de fiscalização em todo o território da Região Autónoma da Madeira, envolvendo 55.982 viaturas e a realização de 16.588 testes de alcoolemia, sendo que 9% dos condutores apresentavam níveis acima do legalmente permitido.