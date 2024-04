Na hora da despedida do palacete de São Bento António Costa deixou um “obrigado” escrito na conta na rede social X e um adeus da porta da residência oficial do primeiro-ministro onde amanhã já entra Luís Montenegro.

O último dia em funções foi longe dos olhares públicos, com Costa a passar pelo gabinete para as despedidas de alguns funcionários e a sua saída oficial, que ficou registada neste tweet:

Costa, que confessou recentemente em Bruxelas que “detesta ter saudades”, termina desta forma oito anos e quatro meses nas funções de primeiro-ministro, mais de três mil dias. Quanto ao futuro político, o próprio vai deixando tudo em aberto, embora também o tenha feito depender da resolução do processo-crime contra si, que está no Supremo Tribunal de Justiça.

O primeiro-ministro que está de saída tem sido apontado à presidência do Conselho Europeu, um dos top jobs europeus que terá vaga aberta em junho, depois das eleições europeias, e que poderá ficar para os socialistas. Mas também esse futuro está em suspenso, com Costa a manter a espera por uma resolução do caso judicial que o fez pedir a demissão do Governo no dia 7 de novembro do ano passado. Sobre a investigação, tem mantido que não foi contactado até agora e que não sabe mais do que “volta e meia a comunicação social tem a amabilidade de informar”, disse ainda na semana passada quando apresentou o balanço da sua governação.

A transição da pasta foi feita também na semana passada, num encontro em São Bento entre o primeiro-ministro demissionário e o que foi indigitado e toma posse esta terça-feira à tarde.