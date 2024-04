Pepê, um faz-tudo que faz de tudo e salva o dia (a crónica do V. Guimarães-FC Porto)

Não existem jogos que salvem temporadas, tal como o próprio Sérgio Conceição admitia, mas era difícil não olhar para a meia-final da Taça de Portugal como uma autêntica tábua de salvação do FC Porto. Sem sequer terem ido à final four da Taça da Liga, já fora da Liga dos Campeões e a 10 pontos da liderança do Sporting no Campeonato, os dragões tinham de eliminar o V. Guimarães e marcar presença no Jamor para que a época não fosse totalmente ausente de sucesso.

E esse processo começava esta quarta-feira. Já depois de o Sporting ter eliminado o Benfica e ter garantido o primeiro passaporte para a final, o FC Porto visitava o V. Guimarães na primeira mão da meia-final e logo depois da derrota com o Estoril no Campeonato. De um lado, Sérgio Conceição tinha noção de que uma vitória no D. Afonso Henriques era um primeiro passo importante rumo ao único troféu disponível; do outro lado, Álvaro Pacheco tinha noção de que uma vitória no D. Afonso Henriques era um primeiro passo importante rumo a um regresso ao Jamor sete anos depois.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder V. Guimarães-FC Porto, 0-1 Meia-final da Taça de Portugal Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) V. Guimarães: Bruno Varela, Manu Silva, Borevković, Tomás Ribeiro, Bruno Gaspar, Tiago Silva, Tomás Händel, Ricardo Mangas, Jota Silva, Nélson Oliveira (Nuno Santos, 82′), João Mendes (Kaio César, 60′) Suplentes não utilizados: Charles, Jorge Fernandes, Miguel Maga, Alberto, Zé Carlos, André André, Adrián Butzke Treinador: Álvaro Pacheco FC Porto: Cláudio Ramos, Jorge Sánchez (Grujic, 90+2′), Pepe, Otávio, Wendell, Nico González (João Mário, 83′), Alan Varela, Gonçalo Borges (Romário Baró, 76′), Pepê, Galeno (Iván Jaime, 83′), Evanilson (Danny Loader, 83′) Suplentes não utilizados: Samuel Portugal, Toni Martínez, Stephen Eustáquio, Fábio Cardoso Treinador: Sérgio Conceição Golos: Pepê (52′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Jorge Sánchez (45+8′), a Otávio (56′), a João Mendes (58′), a Borevković (71′), a Kaio César (79′), a Wendell (80′)

“Não há jogos aqui para salvar nada, estamos habituados a lutar pelos títulos até ao final. No Campeonato também vamos dar tudo, encarar cada jogo como se fosse uma final. Aqui ninguém desiste de nada. Às vezes as coisas não saem tão bem por culpa própria e falo de mim também. Vamos todos trabalhar, evoluir e dar o máximo até ao final da época”, explicou o treinador dos dragões na antevisão da partida, onde garantiu que o balanço da temporada só será feito depois de todos os jogos estarem concluídos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste contexto, sem poder contar com Diogo Costa e Francisco Conceição depois de ambos terem sido expulsos no jogo contra o Estoril, Sérgio Conceição lançava Cláudio Ramos e Gonçalo Borges no lugar dos indisponíveis e apostava ainda em Jorge Sánchez na direita da defesa, deixando João Mário no banco. Do outro lado, Álvaro Pacheco mantinha o onze base, com Jota Silva, João Mendes e Nélson Oliveira no ataque, e tinha Bruno Varela de volta à baliza depois de o guarda-redes ter estado ausente nos últimos dois meses por lesão.

???????? 10' | Vitória SC 0-0 Porto FCP já rematou mas nenhuma das equipas somou qualquer acção dentro da área adversária, nos primeiros 10 minutos #VSCFCP #TaçaDePortugal pic.twitter.com/C3eX5nQWFu — GoalPoint (@_Goalpoint) April 3, 2024

O FC Porto começou melhor, com Galeno a rematar de fora de área e Bruno Varela a encaixar logo nos instantes iniciais (3′), e ficava a ideia de que o V. Guimarães tinha alguma dificuldade na hora de controlar a profundidade nas costas da defesa. Qualquer ritmo, porém, travou à passagem do quarto de hora: Jorge Sánchez e Ricardo Mangas chocaram no ar, abriram a cabeça e sangraram, e o jogo esteve interrompido durante cerca de 10 minutos até que os dois jogadores estivessem restabelecidos.

[Já saiu o sexto e último episódio de “Operação Papagaio” , o novo podcast plus do Observador com o plano mais louco para derrubar Salazar e que esteve escondido nos arquivos da PIDE 64 anos. Pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo episódio aqui, o terceiro episódio aqui, o quarto episódio aqui e o quinto episódio aqui]

A partida manteve-se muito discutida e equilibrada durante praticamente toda a primeira parte, com o FC Porto a resguardar algum ascendente no que toca à posse de bola mas a dinâmica a ser constantemente interrompida por faltas ou duelos mais intensos. A equipa de Sérgio Conceição procurava desequilibrar essencialmente pela direita, onde Gonçalo Borges partia muitas vezes para o um para um, enquanto que o V. Guimarães tentava ir subindo as linhas para responder à pressão alta do adversário e assentava a exibição numa noite muito inspirada de Tiago Silva.

???????? 45’ | Vitória SC 0-0 Porto Tiago Silva ????????:

– Só falhou 1 passe (em 13)

– lidera em desarmes (2), intercepções (4) e duelos ganhos (7)#VSCFCP #TaçaDePortugal pic.twitter.com/He2kLSWFj1 — GoalPoint (@_Goalpoint) April 3, 2024

Jorge Sánchez teve o primeiro momento de perigo em muito tempo com um remate de fora de área que saiu prensado (43′) e o jogo só acelerou durante os prolongados descontos, onde os blocos partiram e o FC Porto implementou uma pressão claramente mais agravada que também dava mais espaço ao V. Guimarães, que procurava causar estragos nas transições rápidas e na qualidade individual de Jota Silva.

Nico ficou perto do golo com um cabeceamento por cima da trave (45+3′), Alan Varela falhou o alvo por pouco com um remate muito forte de fora de área (45+6′) e João Mendes assustou Cláudio Ramos com um pontapé ao lado (45+7′), com Gonçalo Borges a obrigar Bruno Varela a uma intervenção atenta na sequência de uma recarga (45+10′). No fim da primeira parte, porém, estava tudo empatado sem golos.

???????? INTERVALO | Vitória SC 0-0 Porto ???? Mais Porto na primeira parte, com a curiosidade do "dragão" ter aparecido sobretudo nos descontos, fase em que fez 6 dos 9 remates que já tentou no D. Afonso Henriques#VSCFCP #TaçaDePortugal pic.twitter.com/R5ruMvwSOn — GoalPoint (@_Goalpoint) April 3, 2024

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do V. Guimarães-FC Porto:]