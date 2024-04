Siga aqui o liveblog sobre a Guerra na Ucrânia

Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) condenaram esta sexta-feira um ataque com mísseis russos contra o seu escritório na cidade de Pokrovsk, localizada na província de Donetsk, que deixou cinco feridos, incluindo um membro da segurança da organização não-governamental.

“Os MSF suspenderam temporariamente as suas atividades médicas humanitárias na região de Donetsk, na Ucrânia, exceto para apoio a cuidados de emergência e serviços de encaminhamento de ambulâncias”, afirmou a organização em comunicado publicado nas redes sociais.

MSF strongly condemns the missile attack of its office in Pokrovsk, Donetsk region, Ukraine, on April 5th, at approximately 3:15 am. The building was destroyed completely and five people were injured, including MSF’s security staff. #WarInUkraine pic.twitter.com/o22M59iEo3

— MSF Ukraine (@MSF_Ukraine) April 5, 2024