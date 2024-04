A Energia está presente em todos os aspetos da nossa vida, desde a eletricidade que consumimos nas nossas casas, seja para aquecer a água, iluminar as habitações ou ver televisão, até à forma como nos movemos nas cidades. Mas é também um setor em profunda transformação, moldado por inovações tecnológicas, pressões ambientais decorrentes das alterações climáticas, e mudanças de paradigma de consumo das sociedades. Com a consciência de que se trata de um pilar essencial da sociedade, o Observador, em conjunto com a Galp, lança o projeto “Energia: Construir o Amanhã”, com uma página totalmente dedicada a temáticas de literacia energética.

Quando o tema é a Energia, a construção do amanhã é feita por todas as gerações

O que é a energia? Que tipos de energias estão disponíveis? O que são as energias renováveis? Como são compostos os preços dos combustíveis? O que é uma transição energética justa? Estes são alguns dos temas que serão abordados ao longo do projeto que apresenta o panorama atual e futuro do setor energético, que visam aumentar o grau de compreensão e conhecimento sobre a energia.

Nesta nova área do site poderá encontrar Explicadores, um podcast moderado por Paulo Ferreira, Dicas de poupança para o dia-a-dia e Quizzes para testar o seu conhecimento.

Estas são as rubricas que integram o Projeto “Construir o Amanhã”:

ADN da Energia

Paulo Ferreira é o host do podcast “ADN da Energia”, lançado quinzenalmente, às segundas-feiras, às 14h35, na Rádio Observador e plataformas de podcast. Neste espaço vamos explicar e descomplicar o setor, com a ajuda de especialistas e conhecedores da área.

Explicar a Energia

Continuar a explicar a Energia é um dos principais objetivos. Nesse sentido, queremos analisar e esclarecer grandes temas do setor energético. Num formato especial do Observador – Explicador – vamos abordar mensalmente temáticas, como: Transição Energética, Novos Combustíveis e Energias Renováveis e Não Renováveis, entre outras.

Dicas Reais

Quando falamos de energia e sustentabilidade, nem sempre é fácil saber por onde começar. A rúbrica “Dicas Reais” vem mostrar como pequenas mudanças diárias podem ter um impacto positivo em relação a poupança e a sustentabilidade. No total são 12 dicas distribuídas entre pessoal e empresas. Não perca, quinzenalmente, uma nova dica sobre o uso mais eficiente da energia.

QI Verde

Já todos testámos o nosso QI, mas já foi desafiado a testar o seu QI Verde? Em dois quizzes, vamos pôr à prova os conhecimentos dos leitores sobre o ambiente, a energia e a sustentabilidade. O objetivo? Mostrar que o conhecimento é a melhor arma para combater as alterações climáticas.

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre o Observador e a Galp. Acompanhe-nos ao longo do projeto e venha descobrir mais sobre o setor energético do nosso país.