A nova ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, recebeu esta sexta-feira os sindicatos da PSP e ficou definido que as negociações para o aumento dos suplementos vão começar no dia 22 de abril. O encontro começou às 16h15, durou pouco mais de uma hora e, à saída, Bruno Pereira, porta-voz da Plataforma associações PSP e GNR, indicou que Margarida Blasco “assumiu o compromisso de assumir esta questão como prioritária”.

Para a próxima reunião, os polícias esperam encontrar uma solução para um suplemento, “no mínimo, igual ao da Polícia Judiciária”. Bruno Pereira adiantou ainda que Margarida Blasco pediu que fossem apresentadas propostas. “Nós procurámos dar nota ao Governo que era importante serem eles a apresentar, uma vez que eles é que saberão as margens para ir ao encontro das nossas pretensões”, explicou.

Margarida Blasco saiu da sala do edifício do Ministério da Administração Interna logo a seguir e referiu que o encontro serviu para apresentar os pontos que constam no programa do Governo apresentado esta quarta-feira. “Apresentámos as medidas que estão anotados, do ponto de vista do programa do Governo, que têm a ver com a progressão das carreiras e atratividade das carreiras, a formação e a capacitação em termos de equipamentos.”

“Tivemos uma breve troca de impressões. No fundo, [a reunião] era sobretudo para nos conhecermos e tomámos boa nota e o compromisso de iniciar as negociações no próximo dia 22”, acrescentou a ministra.

Sobre prioridades, e sobre a negociação dos suplementos da PSP e da GNR, Margarida Blasco referiu que “As prioridades são todas”. “Temos de ter uma polícia moderna, eficaz e com os meios que a dignificam. A negociação vai iniciar-se, vamos ver todos os pontos e analisá-los”, acrescentou.

Esta reunião acontece numa altura em que os polícias reclamam um aumento do suplemento salarial, à semelhança daquilo que aconteceu no final do ano passado com a Polícia Judiciária. Em dezembro, o Presidente da República promulgou o diploma que permitiu a criação do suplemento de missão, em substituição do suplemento de risco, que está reservado aos inspetores da carreira de investigação criminal, da carreira de especialista de polícia científica e da carreira especial de segurança da PJ.

O novo suplemento da PJ começa nos 664 euros euros e vai até aos 996 euros. Já o atual suplemento de risco da PSP varia entre os 292 e os 1143 euros, sendo que a larga maioria, cerca de 80%, ganha um suplemento que varia entre os 300 e os 400 euros.