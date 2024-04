Donald Trump já chegou ao Tribunal Criminal de Manhattan para assistir à primeira sessão do seu julgamento, relacionado com o pagamento à atriz porno Stormy Daniels. À entrada do tribunal, falou brevemente aos jornalistas para classificar o julgamento como “uma perseguição política” e “um ataque à América”. “Nunca houve nada assim”, afirmou. “Isto é um ataque ao nosso país, um país que está a falhar.”

Dentro da sala de audiências estão, para além do juiz, procuradores e advogados, um ilustrador (as câmaras de televisão não são permitidas) e seis jornalistas que estão autorizados a transmitir informações a partir de dentro do tribunal. Há muitas pessoas que passaram a noite a fazer fila à entrada do tribunal para assistir à primeira sessão, mas só algumas conseguiram entrar para assistir da galeria, que está cheia de jornalistas.

As filas no meio da sala estão neste momento vazias, porque irão ser ocupadas pelos vários candidatos a jurados, cuja seleção será feita hoje. O juiz responsável pelo julgamento, Juan Merchan, já clarificou que vai excluir do júri quaisquer membros que admitam à partida que não serão imparciais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Antes do processo de seleção do júri arrancar, o juiz Merchan pronunciou-se sobre uma moção apresentada pela Defesa pedindo o seu afastamento, por considerar que não é imparcial — justificando-o com o facto de a filha de Merchan trabalhar como consultora do Partido Democrata e apontando para uma entrevista que o juiz deu em 2019 à Associated Press sobre o processo de preparação do julgamento.

O juiz decidiu rejeitar a moção e disse que a opinião do tribunal é a de que Trump está a usar “uma série de inferências, insinuações e especulação sem provas” para o tentar afastar.

A acusação que Donald Trump enfrenta neste julgamento está relacionada com um pagamento no valor de 130 mil dólares feito em 2016 pelo advogado de Trump à altura, Michael Cohen, à atriz porno Stormy Daniels. O pagamento teria como objetivo silenciar a atriz, que ameaçava tornar público que teve um caso com o milionário em 2006. Trump está acusado de 34 crimes, relacionados com a falsificação de registos empresariais para esconder a origem do dinheiro usado para o pagamento.

Este julgamento tem a duração prevista de seis semanas. É a primeira vez na História dos Estados Unidos que um antigo Presidente (e novamente candidato ao cargo) é julgado criminalmente.