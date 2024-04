O cardeal Américo Aguiar — bispo de Setúbal, que se tornou numa das figuras de proa da Igreja Católica em Portugal depois de ter sido o responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude de 2023 — vai ser um dos novos comentadores do novo canal de televisão que deverá ser lançado nos próximos meses pelo grupo Medialivre, dono do Correio da Manhã e CMTV.

A informação foi avançada ao Observador por fonte próxima deste processo. Questionado pelo Observador, o cardeal Américo Aguiar confirmou o convite que recebeu, mas não deu mais detalhes sobre a sua participação no projeto.

Já este domingo, o antigo líder do PSD Luís Marques Mendes tinha revelado, no seu habitual espaço de comentário na SIC, que o ex-primeiro-ministro António Costa será um dos comentadores do novo canal. “Ele vai ser mesmo comentador num canal de televisão que ainda não existe”, afirmou Marques Mendes, referindo-se deste modo ao canal informativo da Medialivre.

De acordo com o jornal Eco, o grupo Medialivre, dono de títulos como o Correio da Manhã, a Sábado e o Record e da estação televisiva CMTV, registou recentemente a marca “Canal9“. Será um novo canal de televisão, de cariz noticioso, que deverá concorrer com a SIC Notícias e a CNN Portugal, assumindo uma natureza diferente da CMTV, que se assume como canal generalista.

A Medialivre é a marca que, em dezembro de 2023, sucedeu à Cofina Media na sequência de um management buy out (MBO) — a venda do grupo aos quadros da empresa — depois da entrada de grupo de investidores que inclui Cristiano Ronaldo.

Além do ex-primeiro-ministro António Costa (que tem uma longa experiência de comentador político no programa “Quadratura do Círculo”, na SIC, entre 2008 e 2014), também o cardeal Américo Aguiar será um dos comentadores do novo canal.

Atual bispo de Setúbal, o cardeal Américo Aguiar ganhou notoriedade nacional depois de ter sido o principal rosto da organização da Jornada Mundial da Juventude de 2023, o evento que juntou em Lisboa 1,5 milhões de jovens de todo o mundo para uma semana de celebrações com a presença do Papa Francisco. Terá sido o maior evento alguma vez organizado em Portugal — e o próprio Papa chegou a classificar a JMJ de Lisboa como a “mais bem organizada” que testemunhou.

Com apenas 50 anos, Américo Aguiar é um clérigo com uma carreira eclesiástica em ascensão. Ordenado padre em 2001 na diocese do Porto, acompanhou múltiplos bispos naquela diocese e tornou-se um dos principais especialistas em comunicação na Igreja em Portugal.

Em 2019, foi escolhido para bispo auxiliar de Lisboa, cargo no qual assumiu a liderança da comissão diocesana para a proteção de menores (tornando-se numa das figuras mais reconhecidas na Igreja portuguesa no combate aos abusos sexuais). Depois, assumiu a presidência da Fundação JMJ, coordenando a organização da Jornada Mundial da Juventude de 2023.

Durante vários anos, Américo Aguiar foi também presidente da Rádio Renascença.

Durante os preparativos da JMJ, Américo Aguiar foi um dos clérigos com maior presença mediática em Portugal. Poucas semanas antes da JMJ, o bispo auxiliar de Lisboa foi elevado a cardeal por decisão do Papa Francisco. Já depois da JMJ, foi-lhe atribuída a diocese de Setúbal, lugar que ocupa até hoje.