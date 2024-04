Siga aqui o liveblog sobre a Guerra na Ucrânia

Um tribunal militar russo condenou esta segunda-feira à revelia o porta-voz do gigante tecnológico Meta, Andy Stone, a seis anos de prisão por “justificar o terrorismo na Internet”.

“Andy Mark Stone é considerado culpado de ter cometido uma infração nos termos da parte 2 do artigo 205.2 do Código Penal da Federação Russa (justificação pública do terrorismo) e é condenado a seis anos de prisão, a cumprir num estabelecimento penitenciário geral”, segundo a sentença, citada pela agência de notícias TASS.

O Ministério Público tinha pedido sete anos de prisão para Stone, que era procurado pela justiça russa desde novembro passado.

Em março de 2023, o Comité de Investigação russo (IRC) acusou Stone de ter anunciado o levantamento temporário da proibição das suas plataformas e de ter apelado à violência contra militares russos, considerando que se tratava de uma forma de expressão política contra a guerra na Ucrânia.

Em março de 2022, um mês após o início da guerra na Ucrânia, a justiça russa proibiu as atividades da Meta, empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp, classificando-a como uma organização extremista, uma decisão que foi condenada pelos Estados Unidos.