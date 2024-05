A escritora canadiana Alice Munro, que se destacou como contista, vencedora do Prémio Nobel da Literatura em 2013, morreu esta segunda-feira à noite aos 92 anos, noticiou esta terça-feira o jornal de Toronto The Globe and Mail, que cita fontes familiares.

A escritora que ficou conhecida como a “Tchekhov canadiana” morreu no lar de idosos onde residia. Sofria de demência há mais de uma década.

Alice Munro foi uma escritora que se afirmou literariamente ao abordar nos seus escritos temas como a escuridão e o desejo na vida quotidiana, tendo sido também distinguida com o Prémio Man Booker Internacional em 2009.

A escritora foi a primeira canadiana a receber um prémio Nobel, distinguido pela sua mestria no “contos contemporâneos”. Quatro anos antes, em 2009, recebera o Man Booker International Prize.

As suas obras retratavam muitas vezes a vida no sudoeste de Ontario, onde vivia a escritora.