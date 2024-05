Em atualização

Volodymir Zelensky já está em Portugal. O avião do presidente ucraniano aterrou no aeroporto de Figo Maduro pouco antes das 15h, onde cumprimentou Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro.

O presidente da Ucrânia caminhou de braço dado com o Presidente português pela pista do aeroporto, tendo sido recebido com honras militares. Ouviu-se o hino ucraniano, seguido pelo português, tocados pela banda da Força Aérea.

Logo a seguir, Zelensky seguiu para São Bento, onde reuniu em privado com Luís Montenegro, por volta as 15h50, depois de terem sido fotografados juntos à porta da residência oficial do primeiro-ministro.

Na sua mensagem, no livro de honra do Palácio de São Bento, Volodymir Zelensky escreveu que “é uma grande honra e prazer visitar Portugal pela primeira vez”.

