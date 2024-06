A reportagem do Observador “O meu pai tentou assassinar a minha mãe.” As equipas que dão apoio psicológico a crianças vítimas de violência doméstica,” da autoria da jornalista Sofia Teixeira , com fotografia de Tomás Silva, foi distinguida com uma menção honrosa na categoria de imprensa nacional, na décima edição do Prémio de Jornalismo “Os Direitos da Criança em Notícia”, promovido pelo Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens, que reúne diversas entidades, entre elas a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

A reportagem premiada faz parte do Mental, a secção do Observador totalmente dedicada à saúde mental, lançada em março do ano passado.

O prémio de jornalismo “Os Direitos das Crianças em Notícia” — que tem o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) — destina-se reconhecer o trabalho de profissionais dos meios de Comunicação Social que tenham em conta a promoção e divulgação dos direitos da criança, numa perspetiva crítica, pluralista e inclusiva, à luz da Convenção sobre os Direitos da Criança, distinguindo as categorias na Imprensa/Online, Imprensa Regional, Rádio e Televisão.

O anúncio dos vencedores foi feito na tarde desta sexta-feira, 7 de Junho, no Cinema São Jorge, em Lisboa.

Na categoria de imprensa, o primeiro prémio foi atribuído a Ana Tulha, da Notícias Magazine, com a reportagem “Automutilação. Os adolescentes precisam de ajuda” e houve ainda outra menção honrosa, além da do Observador, para a reportagem “A infância perdida nos corredores do tribunal”, dos jornalistas Joana Ascensão e Bernardo Mendonça, do Expresso.

Na categoria de imprensa regional, o primeiro prémio, ex-aequo, foi atribuído a Ana Filipa Sousa, (Diário do Alentejo), com a reportagem “Bullying” e a Rafael Raimundo (Região de Cister), com o trabalho “Tornaram-se autênticas profissionais na arte de cuidar dos seus heróis”, tendo sido também atribuída uma menção honrosa a reportagem “Trans”, de Marco Monteiro Cândido (Diário do Alentejo).

Na categoria de Televisão, foram premiadas as reportagens “Um no meio de muitos”, de Ana Luísa Rodrigues (RTP) e “Tábuas de salvação”, de Susana André (SIC). Os trabalhos “O legado de Johnson”, de Catarina Marques (RTP) e “Quebra-Cabeças”, de Filipa Simas (RTP), receberam menções honrosas. Na categoria de Rádio, a vencedora foi Cristina Lai Men (TSF), com o trabalho “Aqui ninguém toca”.

Recorde-se que já em novembro passado a secção Mental tinha sido reconhecida nos Prémios de Jornalismo em Psiquiatria e Saúde Mental, com duas séries de entrevistas.