Nuno (nome fictício) tem 8 anos. Está em casa. Ouve gritos, pancadas, insultos, coisas a cair no chão. São sons que conhece bem. O pai está outra vez a bater na mãe. Surge à porta e isto é o que vê: a mãe a correr, o pai correr atrás. A faca na mão dele. O momento em a alcança. A faca a subir à altura do pescoço dela.

Nuno não sabe o que significa a palavra “degolar”. Mas sabe que o pai está a tentar matar a mãe. Reúne todas as forças que tem e grita “Cuidado!” Mais tarde, sentado em frente à psicóloga Andreia Neves – que conta esta história – levanta os olhos do chão quando ela lhe pergunta se sabe por que está ali. “Sei. Porque o meu pai tentou assassinar a minha mãe.”

Em 2022 foram registadas 30.389 queixas por violência doméstica junto da PSP e da GNR. Houve 28 vítimas mortais: quatro crianças e 24 mulheres. Por muito pouco, a mãe de Nuno não foi uma delas. Ingressou na contabilidade das vítimas, mas não das vítimas mortais. Talvez porque o grito de Nuno alertou a mãe, talvez porque travou o pai, talvez por outra razão qualquer, a desgraça maior não aconteceu. Mas aconteceu a desgraça de Nuno ter agora de viver para sempre com o que viu. Precisa de toda a ajuda que possa ter e, desde janeiro deste ano, faz sessões de psicoterapia semanais com Andreia Neves, psicóloga da Associação de Apoio à Vítima (APAV), no âmbito da RAP – Resposta de Apoio Psicológico a Crianças e Jovens Vítimas de Violência Doméstica, de Santarém.

