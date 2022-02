10 anos de Startup Lisboa. "Ficaríamos sempre a perder com uma saída da Web Summit"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa, tem a missão, desde que há seis anos assumiu o cargo, de “ajudar startups”. Acredita que a organização “ajudou de forma decisiva” a criar o “ecossistema” de empreendedorismo na capital. E, além disso, foi crucial para que a Web Summit chegasse à capital e aí se mantivesse. Já o Hub Criativo do Beato, que foi anunciado em 2016, está cada vez mais perto. Porém, o líder da associação alerta que considerar que vai estar completamente concluído antes de 2025 é “irrealista”.

Os 10 anos da Startup Lisboa em números ↓ Mostrar ↑ Esconder Segundo a associação, ao longo de 10 anos houve: Mais de 4.500 candidaturas recebidas;

Mais 400 startups apoiadas;

Mais de 340 milhões de euros em investimento angariado pelas startups. “Um número que quadruplicou de há cinco anos para cá”, diz a associação;

Mais 4.500 postos de trabalho criados (mais “200% quando comparado com 2017”);

13 iniciativas próprias (programas de aceleração – From Start-to-Table, prémios – Prémio João Vasconcelos, hackathons, programas de open innovation) e desenvolvidas em conjunto com empresas nacionais e internacionais;

“A gestão e implementação do Hub Criativo do Beato”;

“A primeira e única incubadora com morada para empreendedores, a Casa Startup Lisboa;

Mais de 100 projetos estrangeiros trazidos para Portugal através do Launch in Lisbon;

Depois de 10 anos “70% das startups mantêm atividade, 5% das startups fizeram exits (foram compradas parcialmente ou na totalidade) e 25% das startups extinguiram-se”.

A Startup Lisboa — chamada oficialmente Associação para a inovação e empreendedorismo de Lisboa — foi criada a 2 de fevereiro de 2012 com três associados: a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a Associação Mutualista Montepio, o IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação). Nos últimos anos, entraram outros três sócios de capital privado: a Delta Cafés, a Roland Berger e a Universidade Católica Portuguesa. Agora, como refere Miguel Fontes, que foi secretário de Estado da Juventude nos governos de António Guterres, são estas seis entidades que vão decidir a composição da futura equipa de gestão. É que, no final de 2021, acabaram os mandatos de três anos, o que leva o atual diretor a assumir que poderá estar de saída devido à mudança recente na liderança do município, apesar de excluir que haja influência “político-partidária” na decisão.

Independentemente disso, o homem que foi chamado por Fernando Medina para assumir o gigante projeto de requalificação no Beato — já custou mais de 18 milhões de euros à CML — olha para os 10 anos da associação — principalmente para os últimos seis em que a liderou — como decisivos para a cidade e prevê que, no futuro, a organização continuará a ser crucial para o ecossistema. É que, agora, também graças ao papel da associação, há um empreendedorismo mais “maduro” e pode estar para próximo um novo “boom” de startups em Lisboa.

O Hub Criativo do Beato continua a ser uma miragem? Porque é que está a demorar tanto tempo? A última expectativa que deu foi 2025.

Estamos da falar da concretização e da conclusão do Beato?

Certo.

Como sempre disse, e continuo a dizer porque é aquilo que a realidade me diz, julgo que se sabia que o projeto do Hub Criativo do Beato tinha uma enorme complexidade. E essa complexidade vinha também a par da sua ambição. Desde logo, as condições em que foi desenvolvido e construído. É importante perceber isso. É entrar na ‘tecnicalidade’ do processo, mas é impossível não o fazer.

O Hub Criativo do Beato começa por transformar as antigas instalações da antiga manutenção militar sul — que era um conjunto de fábricas obsoletas e sem funcionar que pertenciam a uma empresa pública, entretanto extinta, a Manutenção Militar — cuja propriedade dos terrenos era do Estado, que estavam no Tesouro (Ministério das Finanças). Foi preciso, primeiro, que o município de Lisboa estabelecesse um acordo de cedência de utilização por 50 anos com possibilidade de a CML (Câmara Municipal de Lisboa) subestabelecer essa cedência a terceiros. Depois, iniciou um processo de aquisição desses terrenos. Hoje já são posse do município. E, depois, o mais importante de tudo: era preciso desenvolver um conceito, um modelo de implementação, encontrar os projetos e os parceiros certos para lá se instalarem.

Aí entra a Startup Lisboa?

Tudo isto foi entregue à Startup Lisboa. É um projeto que teve e tem a nossa coordenação mas que nunca deixou, como é óbvio, de ser um projeto municipal. Ou seja, com imensas interações com imensos departamentos e direções municipais para que possa acontecer. Sabia-se que estávamos a falar de mais de 18 edifícios que iam ter de ser reabilitados num total de mais de 35 mil m2 em que era preciso refazer todas as redes de infraestruturas do Hub Criativo do Beato. Para isso foi preciso primeiro cartografá-las, mapeá-las, conhecer o estado em que estavam, lançar os projetos, pô-los a concurso de acordo com a legislação da contratação pública — porque foi o município de Lisboa que suportou esse investimento — e, ao mesmo tempo, encontrar os parceiros que lá se instalassem. E, aí sim, contratualizar com eles a entrada no Hub Criativo do Beato.