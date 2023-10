No ano em que chega à marca do centenário, a Disney, que começou como o sonho de um animador até se tornar em um império do entretenimento, é uma empresa em transformação e com desafios ao virar da esquina. Os últimos anos têm sido desafiantes para a gigante, que até teve de fazer regressar da reforma o executivo Bob Iger, que voltou no ano passado ao cargo de CEO.

A Disney nunca teve um portefólio de conteúdos tão grande como hoje em dia, construído através de aquisições estratégicas, da 21st Century Fox até à Lucasfilm. Mas também nunca teve tantos desafios. No mundo do streaming, onde entrou em 2019, teve de ganhar terreno à Netflix e ainda enfrentar um mundo crescente de concorrentes. Depois surgiu a pandemia de Covid-19, que levou à paragem de consideráveis fontes de receita, como os parques de diversões e os cruzeiros. E, quando o mundo dava sinais de estar a voltar às tendências pré-pandemia, surgiu uma guerra na Ucrânia, que trouxe pressão aos preços da energia, e ainda a escalada da inflação.

O resultado? Uma empresa que passou a falar com frequência sobre a necessidade de se reestruturar e aumentar a eficiência. Aos 100 anos de vida, o que faz mexer a máquina Disney e que fatores é que se podem tornar uma “pedra” na engrenagem?

