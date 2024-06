Regressar a casa depois de um AVC. O projeto pioneiro de Coimbra que ajuda os doentes à distância

Uma semana depois teve alta e regressou à casa dos pais, em Trancoso, na Guarda, onde ficou a recuperar durante cerca de um mês e meio. Mas não voltou sozinha. No telemóvel levava uma aplicação que pretende ajudar os doentes com AVC na fase pós internamento e através da qual tem acesso a uma equipa com profissionais de várias áreas. “É uma ferramenta que tem sido muito útil desde que saí do hospital”, diz enquanto mexe na aplicação. “Além disso, dá-me segurança, pois sei que se precisar, tenho alguém do outro lado que me vai ajudar.”

O objetivo do HARMONICS é simples: garantir o mesmo tipo de monitorização, acompanhamento e proximidade que os doentes tinham no hospital, mas agora em casa – ou, se se justificar, em unidades de convalescença ou de média duração e reabilitação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Para isso, só precisam de ter um telemóvel e instalar a aplicação Nora Bio (disponível para iOS e Android, com download gratuito) e, durante um ano, terão um acompanhamento contínuo e individualizado. É através desta App que vão vigiando a tensão arterial, a glicemia, os batimentos cardíacos, e podem contactar diretamente com os profissionais de saúde sempre que necessitarem.

Em alternativa à modalidade de monitorização pela aplicação digital é possível fazer o seguimento do doente através de chamadas telefónicas. Afinal, nem todas as pessoas têm acesso a um telemóvel, sabem como utilizá-lo ou têm familiares disponíveis para assumir a tarefa. “O projeto pretende melhorar a experiência do doente no regresso a casa após a alta hospitalar, envolvendo-o e aproximando-o, bem como os seus familiares e cuidadores, a todos os profissionais de saúde”, diz João Sargento Freitas.

O regresso a casa é um período complicado no acompanhamento dos doentes. “Portugal tem uma rede pré-hospitalar e hospitalar bem implementada, de cuidados para doentes com AVC, mas não temos a mesma eficácia no acompanhamento do doente após a alta do hospital”, admite o neurologista. Este projeto pretende preencher essa falha.