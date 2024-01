Ricky Gervais saltou do anonimato para a glória quando, em 2001, a BBC exibiu a série que o inglês escreveu e protagonizou, The Office. A minha memória não me permite afirmar que a vi de imediato – na altura as coisas chegavam a Portugal com um atraso de um a dois anos e já fora pior: Seinfeld apareceu por cá com uns bons 4 ou 5 anos de atraso.

Mas não esqueço a surpresa e o incómodo com o que saía do ecrã: filmado como um falso documentário, The Office vivia do constrangimento que provocava: a câmara seguia o dia a dia dos empregados de uma sucursal de terreola de uma empresa de papel e começava aí a nossa confusão: porque é David Brent, chefe da sucursal e representado por Gervais, falava constantemente para a câmara?

Por esses dias não havia muita informação acerca do que nos aparecia na TV – a internet ainda gatinhava, não havia aparelhos smart cheios de conteúdo descritivo sobre os programas e, apesar de já existirem telemóveis, ainda eram tijolos que colocávamos na mochila, não no bolso. Mas, OK, tudo bem, assumimos que a série era uma espécie de documentário e seguimos com a vida, episódio a episódio.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.