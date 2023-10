Era muito nova para perceber o que se passava dentro da cabeça da mãe. Certos comportamentos, aquelas emoções, uma instabilidade difícil de entender, uma tristeza sem fim. Nas conversas com colegas da escola, achava que o que vivia em casa era normal. “É a minha família que é assim”, pensava.

Aos 12 anos, foi chamada a uma consulta no hospital com a mãe e o pai. Os três. Não sabia o que ia acontecer, o médico que acompanhava a mãe colocou-a à vontade, pediu-lhe para falar. E ela entrou dentro de si, durante duas horas falou dos sonhos que tinha. “Na altura não tinha noção do que se passava com a minha mãe.”

Foi uma das primeiras participantes do Semente, programa inovador do Hospital Fernando Fonseca (HFF), Amadora/Sintra, que promove a saúde mental de filhos de pessoas com doença psiquiátrica. Um projeto pioneiro, único no país, que arrancou em 2015. Oito anos depois, 147 famílias beneficiaram de intervenções preventivas estruturadas.

