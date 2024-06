“A invasão começou!” O primeiro dia da Europa foi há 80 anos

Ao fim do Dia D, 160 mil homens tinham vencido as fortificações alemãs. Depois dos desembarques no norte de África (8 de Novembro de 1942) e na Sicília (10 de Julho de 1943), foi outra façanha logística, só possível graças à superioridade área e naval dos aliados e ao uso de enormes quantidades de homens e de material. Mas foi também uma vitória de “inteligência”. Se os alemães se distinguiam pelo virtuosismo tático e os soviéticos pela resiliência, os aliados destacaram-se pela informação. Na Primavera de 1944, não só aproveitaram bem a penetração do sistema alemão de comunicações cifradas, como conseguiram confundir o inimigo acerca do local do desembarque, levando-o a dispersar as suas forças.

Na manhã do dia 6 de Junho, ninguém acordou Hitler, que se deitara às 3 horas da manhã ainda sem notícias da invasão, porque o comando alemão admitiu que o desembarque da Normandia não fosse mais do que uma mera manobra de diversão, sem importância para interromper o sono do líder supremo. De facto, os generais alemães ainda levarem uma semana até concluírem que estavam de facto perante o acto principal da invasão do continente pelos aliados anglo-americanos.