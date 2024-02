A atriz e encenadora Alice Azevedo tem uma lista com “títulos para futuros espetáculos”. São expressões ou frases insólitas que descobre e regista. Há dois anos, tropeçou numa cópia do primeiro número da revista lésbica portuguesa Lilás, de 1993. Estava na exposição Adeus Pátria e Família, no Museu do Aljube, em Lisboa, uma mostra sobre a resistência da comunidade LGBT durante o Estado Novo e após a revolução. Fixou-se num artigo da revista, cujo título era: “Se não és lésbica, como é que te chamas?”.

A pergunta dá nome ao espetáculo levado à cena no Teatro do Bairro Alto (TBA), em Lisboa, de 21 a 24 de fevereiro. É escrito, encenado e interpretado por Alice Azevedo, que em palco se junta às atrizes Teresa Coutinho e Cristina Carvalhal.

Se o texto da Lilás era “uma reflexão sobre sair do armário”, a peça “não é só sobre lésbicas”, explica a encenadora aos jornalistas após um ensaio. Se não és lésbica, como é que te chamas? é antes “sobre palavras, esses rótulos e caixinhas de que algumas pessoas tanto gostam que outras tão violentamente odeiam”. “Vamos descobrir como é que as lésbicas se chamavam antes de se chamarem lésbicas”, sugere a criadora, que se propôs a contar a história da génese da palavra “lésbica” recorrendo a uma pesquisa histórica, com figuras literárias, mitologia grega e algum humor à mistura. “Na história da sexualidade e do género era tudo mais ou menos a mesma coisa para a sociedade heterossexual ou patriarcal”, denuncia. “A palavra lésbica nasce no século XIX. Em bom rigor histórico, se calhar não há lésbicas antes do século XIX. Nem homossexuais. Antes há o quê?”, provoca.

