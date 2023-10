Abril em Novembro. A perspetiva de quem viveu a Revolução

Nada melhor, por isso, do que procurar informação junto de quem viveu na primeira pessoa essas datas, de quem testemunhou e contribuiu de forma próxima para esses momentos históricos de uma época complexa, que transformou o país e contribuiu decisivamente para a implementação da democracia que temos hoje.

“Abril em Novembro”, de Rui Salvada, é uma obra que se debruça, precisamente, sobre este tema. O autor, nascido em Beja em 1943, comandou a 21ª Companhia de Comandos na Região Militar de Moçambique, que teve participação relevante na Operação Nó Górdio, tendo sido agraciada com a Cruz de Guerra de 1º Classe. Na vida civil foi Adjunto do Ministro do Trabalho, Amândio de Azevedo, no Governo do Bloco Central (Mário Soares / Mota Pinto). Em 1985, foi eleito Deputado nas listas do PSD (Distrito de Lisboa), onde se manteve até 1995, tendo presidido à Comissão Parlamentar de Trabalho e integrado as Comissões de Revisão Constitucional e de Defesa.

Rui Salvada começa por relembrar uma frase de Virginia Woolf: “Nada acontece até ser contado”. Motivado por um encontro com os seus camaradas de armas, em que se aperceberam da desconformidade histórica entre o que viveram na época e a perceção da sociedade, parte para uma reconstituição fundamentada dos factos, através de entrevistas e de uma pesquisa aturada.

Na obra, ordenada cronologicamente e selecionada conforme as conversas que teve com os protagonistas, Salvada questiona o papel e a propriedade que o PCP assume sobre o 25 de abril e a luta pela liberdade, realçando o papel das Forças Armadas no sucesso da Revolução. De seguida, põe em causa a narrativa corrente sobre o 11 de março de 1975, apelidando-o de “armadilha” e “história mal contada” com o intuito de acelerar o processo de descolonização e impedir a formação e entrada em exercício da Assembleia Constituinte. Finalmente, atribui o 25 de novembro à tentativa de criação de um “Portugal terceiro mundista” ao serviço das forças comunistas internacionais e realça o papel de Jaime Neves nos acontecimentos desse dia – foi o então coronel, à frente do regimento de Comandos da Amadora, que comandou o ataque que obteve a rendição das chefias da Polícia Militar, no quartel da Calçada da Ajuda, evitando uma guerra civil e contribuindo para a consolidação da democracia.