Adão Carvalho. "Procuradora-geral precisa mesmo de ter uma visão estratégica para o MP"

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) está num clima de paz com a procuradora-geral da República. Fala em “sinais positivos” da procuradora-geral mas exige que a líder do Ministério Público (MP) esteja “presente”, seja “o rosto” e tenha “uma visão estratégica”, de forma a que a magistratura se “adapte às exigência dos momento”.

Adão Carvalho, o seu presidente, defende uma avaliação interna do que tem corrido bem e mal na gestão que o MP tem feito dos grandes processos da criminalidade económico-financeira e diz mesmo que é necessário uma “auto-crítica dos diferentes departamentos do MP” para definir essa estratégia para o futuro.

Em entrevista ao Observador por ocasião do XII Congresso do SMMP, que decorrerá em Vilamoura entre os dias 25 e 26 de março, o procurador da República concorda com as duras críticas que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça teceu ao Parlamento pelas alterações de última hora à Estratégia Nacional Contra a Corrupção, diz que o maior problema é o alargamento dos impedimentos a que os juízes estão agora sujeitos e acrescenta que a Justiça penal perderá “tempo e qualidade”.

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça censurou de forma dura o poder político na semana passada, ao criticar a criação de novos “obstáculos à celeridade e eficácia da Justiça” com as alterações à última hora que foram feitas pelos partidos no Parlamento à Estratégia Nacional Contra a Corrupção. Concorda com as críticas do conselheiro Henrique Araújo?

A pressa nunca é boa conselheira. O stress final no Parlamento para a aprovar a Estratégia Contra a Corrupção levou os dois principais partidos a cometerem erros e a não ouvirem…

Está a referir-se ao PS e ao PSD?

Sim. O PS e o PSD acordaram a versão final das propostas que estão aqui em causa sem ouvirem ninguém — nem os magistrados, nem os advogados — sobre os aspetos inovadores, com as consequências que o presidente do Supremo assinalou.

As propostas foram aprovadas por unanimidade. Por exemplo, o alargamento dos recursos ordinários para o STJ e o fim da limitação de testemunhas serão os maiores danos?

Não serão os principais obstáculos. O que vai acontecer é que será permitido que bagatelas penais possam ter recurso para o Supremo. O único requisito para que esse recurso seja possível é que exista uma alteração da primeira decisão judicial em sede de segunda instância [Tribunal da Relação]. Ou seja, se a Relação mudar a decisão da primeira instância e aplicar uma pena de multa, por exemplo, será permitido o recurso para o STJ.