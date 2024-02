José Pedro Aguiar-Branco admite que Luís Montenegro ainda não disse “preto no branco” o que faria perante um governo minoritário do PS com maioria de direita, mas defende que o presidente do PSD deu informações suficientes para que os eleitores decidam. Em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, o antigo ministro da Defesa e da Justiça descarta uma “alternativa interna” que aceite liderar um Governo com uma maioria de direita caso a AD fique em segundo nas eleições.

O antigo líder parlamentar do PSD — que, como o Observador noticiou foi apontado como nome do PSD para presidir o próprio Parlamento — admitiu que tem “muita honra em poder ser presidente da Assembleia da República se a aritmética parlamentar o permitir”. Mas também não descarta poder voltar a funções governativas.

José Pedro Aguiar-Branco diz ser absurdo que está a ser forçado um afastamento de Pedro Passos Coelho e diz estar “absolutamente convicto” de que Passos Coelho vai participar na campanha da Aliança Democrática. Defende ainda uma reforma na justiça e que a PGR tenha uma audiência regular para dar esclarecimentos aos deputados na Assembleia da República.

