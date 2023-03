Alexandre Poço considera que o conjunto de medidas para a Habitação apresentado pelo Governo é “uma amálgama de medidas sem coerência” e que António Costa está a tentar a “colocar as responsabilidades ” pelo que não fez em “terceiros”. “O passado de António Costa no setor não é currículo. Não tem direito a período de carência”, diz.

Em entrevista ao Observador, no programa “O Sofá do Parlamento”, gravada horas antes da apresentação da versão final do pacote para a Habitação, o líder da JSD não tem dúvidas sobre a falta de aplicabilidade prática das medidas. “O pacote é inexequível e até depende de um Estado que não consegue saber quantos imóveis tem. Muitos dos objetivos e muitas das iniciativas são inoperacionais neste Estado que faz tudo”, lamenta.

Quanto à vida interna do PSD, Poço recusa que exista qualquer tipo de sombra à liderança de Luís Montenegro e defende que o partido “não pode andar permanentemente a pensar nas eleições internas”. Na qualidade de vice-presidente do grupo parlamentar, Alexandre Poço garante também que Montenegro confia nos deputados e que “o entrosamento” com a direção nacional é cada vez maior.

