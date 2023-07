Está prestes a arrancar a 15.ª edição do NOS Alive. O festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre quinta-feira, 6 de julho, e sábado, dia 8. Este ano, alguns dos principais cabeças de cartaz são Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Lil Nas X, Lizzo e The Black Keys.

O diretor do evento, Álvaro Covões, explica ao Observador que a única mudança significativa no recinto para esta edição é a zona do palco Coreto — que este ano recebe artistas como Iolanda, Berlok, Inês Marques Lucas, Homem em Catarse, Trafulha, Peculiar, Sónia Trópicos, Rita Onofre, Juana na Rap, Helena Guedes ou y.azz. “O Coreto agora está numa posição oposta, de costas para o rio. Assim fica com uma área mais simpática, mais desafogada, com muito mais condições para ser cada vez mais uma área de lazer para quem nos visita.”

De resto, argumenta, o melhor é manter tudo como costuma estar para criar uma sensação de familiaridade. “Quando vamos a um supermercado, estamos habituados a encontrar a água ou a cerveja no mesmo corredor. O festival recebe dois tipos de festivaleiros: aqueles que já vieram e aqueles que vêm pela primeira vez. E é muito importante para aqueles que já vieram que saibam onde cada palco está, onde é que são as casas de banho… Portanto, as alterações são mínimas.”

