Estudo inédito sobre Cultura em Portugal: 61% dos inquiridos não abriram um livro em 12 meses, 90% ligam a TV todos os dias

Idade, rendimento mensal e grau de escolaridade são três dos fatores que mais influenciam os hábitos culturais no nosso país, segundo o “Inquérito às Práticas Culturais dos Portugueses 2020”, um estudo pioneiro agora divulgado, com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian e execução pelo Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa.

No que respeita à utilização da internet, os mais excluídos são os idosos e as pessoas com baixa escolaridade e menores recursos económicos — os mesmos que mais consomem televisão. No capítulo da leitura, 61% não abriram qualquer livro impresso durante um ano. Nas visitas a monumentos e museus, 50% das pessoas com pouca instrução revelaram falta de interesse.

Finalmente, as idas ao cinema surgem associadas a indivíduos com formação académica superior e a residentes na área de Lisboa e na Madeira, enquanto as festas religiosas e populares ou os festivais de gastronomia têm muito mais público do que o teatro ou a dança.

Os coordenadores do estudo foram o sociólogo José Machado Pais, o programador cultural Miguel Lobo Antunes e o politólogo Pedro Magalhães. A autoria é partilhada com Emanuel Cameira, Jorge Rodrigues da Silva, Rui Telmo Gomes, Teresa Duarte Martinho, Tiago Lapa e Vera Borges. A apresentação à imprensa decorreu na terça-feira, através de videoconferência.

Já nesta quarta-feira o trabalho será discutido num colóquio no edifício-sede da Gulbenkian, em Lisboa, com a presença de Joaquim Caetano (diretor do Museu Nacional de Arte Antiga), Américo Rodrigues (diretor-geral das Artes) e Marta Martins (diretora executiva da Artemrede), entre outros convidados. De acordo com informação no site do ICS, o estudo já está também em livro, com a chancela da Imprensa de Ciências Sociais.

“Os dados revelam significativas desigualdades sociais no acesso à cultura, em função do perfil sociográfico dos inquiridos”, lê-se. “Há práticas culturais minoritárias, com destaque para os espetáculos eruditos, que não estão ao alcance de todos. É possível que a oferta cultural nas plataformas digitais, em contexto pandémico, possa acentuar-se no futuro.” Acrescenta-se que “a crescente escolarização dos jovens, registada nas últimas décadas, poderá também ampliar os horizontes de participação cultural quando se equaciona o futuro”.