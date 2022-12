Ana Gomes não tem dúvidas: na hora da despedida do Governo, Pedro Nuno Santos tem razões para sorrir porque ganhou espaço para marcar o seu próprio ritmo. “Não afeta as ambições que Pedro Nuno Santos tem para o país, vai sempre lutar com elas, esteja onde estiver. O país precisa de homens e mulheres como ele, que têm um projeto para o país, ambição, que falam com transparência e negoceiam com seriedade”, defende.

Em entrevista ao Observador, no programa “Semáforo Político”, a antiga candidata presidencial, numa aventura que contou com o apoio de Pedro Nuno Santos, diz que António Costa “está cansado, desapontado, desmotivado” e frustrado por não poder ira para a Europa, como alegadamente pretendia. “É por isso que não há aqui direção política, projeto, articulação entre os ministros”, acena.

A socialista também não poupa críticas a Fernando Medina e ao mantra das contas certas. “Estamos a ser mais papistas que os alemães”, lamenta, sem esquecer a confusão em torno de Alexandra Reis, recordando que os serviços jurídicos da TAP têm, “indiretamente”, uma relação com o ministro das Finanças — Medina é casado com Stephanie da Silva, antigo diretora jurídica da TAP — estava de licença de maternidade quando tudo aconteceu e deixou o cargo quando Medina assumiu as Finanças.

[Ouça aqui o Semáforo Político com Ana Gomes]

