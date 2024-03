André Ventura: “Se AD deixar apoios para outubro, Chega fica em situação difícil”

André Ventura admite que Luís Montenegro lhe deu visto no WhatsApp, mas não lhe respondeu à mensagem que lhe enviou na noite eleitoral. Em entrevista ao programa Sob Escuta, da Rádio Observador, o líder do Chega diz que o presidente do PSD passou a “ter medo” de falar com ele e tem a convicção que o “não é não” ao partido foi uma imposição de Cavaco Silva e de Marques Mendes. No capítulo das “forças vivas”, assume que soube “antecipadamente” do manifesto assinado pelo seu padrinho de casamento que pressionava Montenegro a um acordo com o Chega.

O líder do Chega admite ainda que ficará “numa situação difícil” se Luís Montenegro adiar a aprovação do suplemento para as polícias e o descongelamento da carreira dos professores para o Orçamento do Estado para 2025 — nesse caso, admite ter de viabilizar uma linha política com a qual não concorda para não deixar sem resposta as expectativas desses setores. No caso das polícias, revela que o Chega irá a correr para a Mesa da AR para ser o primeiro a entregar um diploma que equipara o suplemento das forças de segurança ao da PJ.

Sobre a escolha do vice-presidente do Chega na AR, admite que seja Diogo Pacheco Amorim ou Rui Paulo Sousa, sugerindo mais inclinação para este último. Apesar de ter dado indicações para os deputados do Chega votarem em Aguiar-Branco, afirma que não é a escolha que “preferia“.