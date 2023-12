O que se esconde atrás dos vídeos que divertem 90 mil seguidores no Instagram? “Uma pessoa normal”, responde António Leal e Silva, 60 anos, com o gatilho sempre rápido. “Bem-disposto, alegre, de bem com a vida”, concede, antes de confessar: “Sei lá, não estou muito habituado a falar de mim próprio.” Essa mesma confissão repetir-se-ia muitas vezes ao longo de quase duas horas de conversa com o Observador, que confirmaram categoricamente, pelo menos nesta instância, o fator boa-disposição.

Nada faria prever que os vídeos que grava com o smartphone em riste, apontado para o ecrã da televisão, o fariam chegar a tanta gente. “Não estava à espera, porque o que faço, no fundo, acaba por ser uma crítica. Podia não ser bem recebido”. Sem pretensões e de língua afiada, começou a partilhar nas redes sociais comentários de moda sobre os looks dos famosos com que se deparava no televisor. “Com o tempo, cheguei à conclusão de que não vou mudar o mundo e que o melhor é levar as coisas a brincar”, explica. “As pessoas dizem-me que riem imenso comigo.” O tom suavizou, o sentido de humor ganhou protagonismo.

De Ibiza a Monte Carlo, frequentou as festas “mais fabulosas do mundo”. Foi relações públicas de “praticamente todas as discotecas de Lisboa” e arredores, do Kremlin ao Plateau, com um pezinho no T Clube, na Quinta do Lago. “Houve uma altura que não havia festa em que não estivesse presente.” Trabalhou com Ana Salazar e chegou a lançar uma coleção de moda. Foi comentador na SIC, na TVI e na CMTV. “Nunca me faltou nada e sempre fiz o que queria, fui muito mimado. Não me posso queixar e agradeço todos os dias a Deus pela vida que tive, que tenho, e que espero continuar a ter.”

