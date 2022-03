Artistas, pilotos, autores e gatos. A onda de cancelamentos aos russos depois da invasão ordenada por Putin

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

À medida que as sanções foram aumentando, em vários países houve russos das mais diferentes áreas que viram contratos anulados: desportistas ficaram sem patrocínios, estilistas foram banidos e até no meio académico se assistiu à possibilidade de boicotar grandes clássicos da literatura (neste caso, não passou de uma ameaça). O fosso entre o ocidente e a Rússia cresce além das questões económicas, financeiras e bélicas. Que boicotes são estes e quem são os russos que estão a ser cancelados na sequência da invasão ordenada por Vladimir Putin à Ucrânia?

Bienal de Veneza sem artistas escolhidos para representar Rússia

Ainda em Itália, a 59.ª Bienal de Veneza não vai contar com Alexandra Sukhareva e Kirill Savchenkov, os dois artistas escolhidos para representar a Rússia. Não porque a organização os tenha excluído, mas porque os próprios se recusam agora a representar o país, tal como o curador Raimundas Malašauskas, lituano, que se juntou ao protesto dos artistas.

A organização já informou que o Pavilhão da Rússia na Bienal deste ano irá ficar fechado, sem que tenha sido nomeado qualquer outro artista em substituição de Alexandra Sukhareva e Kirill Savchenkov.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Valentin Yudashkin, o estilista que criou a farda do exército russo banido da Semana da Moda de Paris

Estava previsto para esta terça-feira um desfile virtual do estilista Valentin Yudashkin, na Semana da Moda de Paris, mas o facto de o estilista russo não se ter demarcado da decisão de Putin de invadir a Ucrânia levou ao cancelamento da participação de Yudashkin no importante certame de moda.

O anúncio foi feito pelo presidente da Federação da Alta-Costura e Moda no domingo, que não hesitou na decisão de “retirar de imediato” o estilista do painel de criadores que se apresentaria na semana da moda. “A Semana da Moda de Paris queria fazer um trabalho intelectualmente honesto para ver se ele, tal como outros artistas, se demarcavam. Como não foi esse o caso, [a decisão foi] tirá-lo”, explicou Ralph Toledano o presidente da Federação da Alta-Costura e Moda.

Valentin Yudashkin já apresentou as criações várias vezes em Paris e é um dos criadores das novas fardas do exército russo.

O Lago dos Cisnes, da companhia de bailado Bolshoi, fora da programação da Royal Opera House, do Carnegie Hall e do Teatro Real de Madrid

Também a tour europeia do Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, da companhia de bailado Bolshoi, vai sofrer várias alterações ao longo dos próximos meses, na sequência da invasão russa. No caso da Royal Opera House, as apresentações do Ballet de Bolshoi estavam agendadas para o verão.

Também o The Helix, em Dublin, cancelou a apresentação do Lago dos Cisnes, que devia ser apresentado pela Companhia Real de Ballet de Moscovo.

Sokhiev demite-se do Teatro Bolshoi e da Orquestra de Toulouse

No caso de Tugan Sokhiev, foi o próprio que optou por se demitir das funções de diretor musical do Teatro Bolshoi em Moscovo e da Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse, falando da pressão que sentiu para se posicionar sobre a invasão russa.

“Sei que muita gente espera que fale e que dê a conhecer a minha posição sobre o que se passa neste momento” na Ucrânia, escreveu o maestro, que é tido como um dos melhores da sua geração, num comunicado divulgado no domingo pela agência France Press.

Nascido na Ossétia, zona no Cáucaso russo, Tugan Sokhiev disse ainda ser incapaz de “suportar ser testemunha da forma como os colegas, artistas, atores, cantores, bailarinos, realizadores são ameaçados, tratados com desrespeito e vítimas da cultura de anulação”.

Lembrando o que acontece na Polónia, onde a “música russa foi proibida”, Sokhiev deixou críticas ao cancelamento que os artistas têm vivido. Diz que os músicos “estão lá para lembrar através da música de Chostakovitch os horrores da guerra”: “Nós, músicos, somos os embaixadores da paz. Em vez de nos usarem, a nós e à nossa música, para unir as nações e os povos, somos divididos e ostracizados”.

Pavel Sorokin o maestro dispensado da britânica Royal Opera House

Pavel Sorokin estreou-se no palco da Royal Opera House em 2007, na apresentação do Lago dos Cisnes. No repertório conta também com Romeu e Julieta, Cinderela, Carmen ou O Quebra Nozes. Nascido na Rússia, formou-se no conservatório de Moscovo, começou a trabalhar como pianista de ballet no Teatro Bolshoi, em 1983, e quatro anos mais tarde recebeu uma bolsa para integrar o conservatório em Paris.

Foi aprendiz do americano Leonard Bernstein e do japonês Seiji Ozawa na Orquestra Sinfónica de Boston e foi daí que saiu para ser nomeado maestro do Teatro Bolshoi, em Moscovo, com o qual mantém colaboração, ainda que este ano tivesse sido escolhido também para dirigir o Royal Ballet, mantendo a companhia britânica a escolha regular dos últimos anos.

Orquestra de Munique despede o maestro Valery Gergiev, um dos nomes da música erudita russa

La Scala de Milão, Carnegie Hall em Nova Iorque, Festival de Edimburgo, Festival de Verbier, na Suíça, Filarmónica de Munique e de Paris e ainda o Festival de Lucerna, na Suíça. Em comum, o corte de relações com Valery Gergiev, um dos nomes da música erudita russa, por ser um dos apontados como próximos do Presidente russo e por se ter recusado a condenar a invasão da Rússia à Ucrânia.