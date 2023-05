Leonor (nome fictício) aterrou em Lisboa na manhã de 19 de maio, há praticamente cinco anos, para pouco mais de duas horas de escala. Partiu de Fortaleza, no Brasil, e o destino era a Escócia, onde vivia o namorado. As visitas eram regulares, o namorado já tinha ido ao Brasil e esta era a vez de Leonor ficar uns tempos em Aberdeen, a cidade escocesa com mais habitantes. Do aeroporto Humberto Delgado, Leonor teria ainda de fazer outra escala, que seria a última, em Amesterdão. Mas a paragem em Lisboa mudou-lhe a rota — e a vida. A mulher voltou para o Brasil, depois de viver momentos de medo no aeroporto de Lisboa, dentro de uma carrinha, acompanhada por um inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), concluiu o Ministério Público, que acusou o inspetor de três crimes: coação sexual, violação na forma tentada e coação agravada.

O Ministério Público pede ainda uma pena acessória de suspensão do exercício de funções. De acordo com as informações avançadas ao Observador pelo SEF, o inspetor continua, para já, a trabalhar, mas noutro local. “O inspetor em causa não se encontra a exercer funções no Aeroporto de Lisboa”, esclareceu este órgão de polícia criminal, acrescentando que o processo disciplinar aberto em 2021 “se encontra suspenso a aguardar a decisão final do processo crime”. O homem pediu entretanto a abertura de instrução – fase que antecede o julgamento e que serve para o tribunal avaliar se existem provas suficientes para que o arguido seja julgado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.