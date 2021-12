"Banca portuguesa era vista como uma das mais inovadoras. Hoje não", diz a consultora McKinsey

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No final dos anos 90 e no início da década de 2000, a banca portuguesa era vista como uma das mais inovadoras da Europa – profissionais do setor e consultores de vários países vinham a Portugal inspirar-se naquilo que era feito pela Nova Rede (grupo BCP) e outros. “Quando entrei na McKinsey, em 2005, Portugal ainda era visto como um mercado bancário muito inovador, nos modelos de balcão, nas dinâmicas comerciais… Mas hoje em dia não, não há grande inovação“, afirma Nuno Ferreira, partner da McKinsey que liderou um estudo global da consultora acerca do futuro da banca, no qual se avisa que “deixou de ser uma ideia exagerada” dizer que grandes tecnológicas como a Amazon, a Google e o Facebook podem tornar os bancos obsoletos.

O co-fundador da Microsoft Bill Gates afirmou, em 1994, que “a banca é necessária, mas os bancos não são“. A frase é recuperada no estudo anual feito pela McKinsey e que, este ano, teve um português como autor principal. Nuno Ferreira diz, em entrevista ao Observador, que aos olhos de hoje a frase “não é desprovida de sentido mas também não acho que vá acontecer tão cedo” os bancos perderem a sua relevância e o papel que têm na sociedade. “Nós achamos é que os bancos que nós conhecemos têm de se transformar“, comenta.

“Se pensarmos naquilo que é o negócio da banca mais tradicional – o chamado negócio do balanço, isto é, receber depósitos e dar crédito –, há uns anos, um presidente de um banco entrava no dia 1 de janeiro com 70% do ano feito, porque trazia o crédito de trás e fazia os depósitos que rendiam dinheiro para o banco”, salienta. Mas há vários anos que isso deixou de ser assim, “porque as taxas de juro estão tão baixas que o valor que existe no balanço rende pouco” – daí que seja preciso mais “originação”, ou seja, “mais produção nova de crédito, serviços de pagamentos, distribuição de fundos, etc“.

O problema para os bancos, diz Nuno Ferreira, é que está a ser precisamente nessas áreas que os players mais tecnológicos estão a querer entrar. Tanto grandes tecnológicas de escala global, como a Amazon e a Google, como empresas fintech mais recentes, como a Revolut e a N26, estão a ganhar mercado em vários países do mundo – incluindo em Portugal – porque, salienta o especialista, tiraram partido das novas tecnologias digitais de uma forma que poucos bancos “tradicionais” conseguiram fazer.

“Em Portugal ainda há muito a lógica de que a digitalização é o cliente poder fazer no canal digital aquilo que antes fazia no canal físico, mas a digitalização é muito mais do que isso“, afirma Nuno Ferreira, defendendo que cabe aos bancos criar novas formas de servir os clientes digitais – que é uma percentagem relativamente elevada, sublinha.

Portugueses estão inscritos na banca digital, mas fazem pouco lá

Nuno Ferreira diz que “é uma falácia acharmos que o nível de digitalização bancária entre os portugueses é menor. Portugal tem níveis de enrollment de clientes – ou seja, clientes que receberam credenciais para usar as plataformas digitais – de cerca de 75%“, o que não compara mal com os melhores números na Europa, afirma o sócio da McKinsey.

Porém, “depois quando olhamos para aquilo que é a atividade dos clientes, a frequência de utilização (log-on) e as coisas que os clientes fazem na app, aí o caso muda de figura”. Entre os clientes digitais, na banca portuguesa, “temos cerca de 60% que são clientes mais ativos, o que compara com entre 80% e 90% na Europa, em média”, apurou a consultora.

Por outras palavras, “em Portugal houve um esforço de garantir que as pessoas tinham a app, que têm as credenciais para usar os meios digitais, mas a utilização é menor“, afirma Nuno Ferreira, acrescentando que isso limita o negócio dos bancos. “As vendas digitais dos bancos em Portugal são 10% a 20% (sem contar com depósitos) ao passo que na Europa é 40% e há países onde é 55%”, afirma.