“O risco de morte por Covid-19 das pessoas com mais de 65 anos é provavelmente tão alto quanto o risco de cair das escadas. E não impedimos os mais velhos de usar escadas.” Às 19h05 de dia 9 de agosto de 2020, o antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, mandava esta mensagem para um grupo de Whatsapp, em que o seu assessor, o ex-ministro da Saúde inglês, Matt Hancock, e os principais epidemiologistas que aconselhavam o governo durante a pandemia.

Longe das formalidades dos comunicados oficiais e dos holofotes das conferências de imprensa, Boris Johnson ficara com dúvidas sobre a eficácia dos confinamentos após ler um artigo no The Spectator sobre a imunidade de grupo. E queria vê-las esclarecidas rapidamente, usando o Whatsapp para questionar os especialistas de saúde pública.

À semelhança do antigo primeiro-ministro, este comportamento era típico dos membros do governo britânico: usavam a aplicação de mensagens como ferramenta de trabalho, isto numa altura em que era necessário tomar decisões rápidas nas primeiras fases da pandemia. Duração de isolamentos, testagem, confinamento, disponibilidade de equipamento de proteção pessoal… Em simples trocas de mensagens, eram tomadas decisões que podiam alterar repentinamente a vida dos ingleses.

