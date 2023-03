“Queremos que, em cada momento, o cliente sinta que andamos com ele ao colo.” No número 27 da Rua da Portagem, em Coimbra, há um hotel que já é uma referência mundial no turismo do sono. Chama-se Hästens Sleep Spa – CBR Boutique Hotel, foi inaugurado em 2021 e é o único no mundo desenvolvido em estreita colaboração com a marca sueca de colchões Hästens. “Queríamos oferecer uma experiência diferente, que neste caso é a experiência do sono superlativo”, explica Sónia Felgueiras, da direção de marketing do grupo O Valor do Tempo (também dono d’A Brasileira, no Chiado, e da cadeia de lojas O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa).

O turismo do sono está em voga. Nos últimos anos, e especialmente depois da pandemia, o número de destinos hoteleiros que prometem potenciar as noites bem dormidas tem vindo a crescer a nível mundial. “As pessoas valorizam cada vez mais a qualidade do sono e os benefícios que este traz para o seu dia a dia, não apenas para a noite”, acredita Sónia Felgueiras.

Entre os mais de 2.500 adultos que responderam a um estudo publicado na revista científica Journal of Clinical Sleep Medicine, 40% reportou uma redução da qualidade do sono desde o início da pandemia. “Tem havido um aumento da atenção dada ao sono na era da Covid-19 e, provavelmente, porque muitas pessoas têm tido dificuldades com isso”, comentou Rebecca Robbins, investigadora do sono e co-autora do livro “Sleep for Success!”, em entrevista à CNN.

