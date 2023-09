Atravessar do Oceano Atlântico para o Pacífico de barco obrigava a um desvio pelo estreito de Magalhães ou ainda mais abaixo pela passagem de Drake, pela rota do cabo Horn. Mas há 99 anos — a 19 de agosto de 1914 — era inaugurada uma travessia (artificial) pelo Panamá. Encurtou distâncias e poupou tempo. Hoje passa pelo Canal do Panamá cerca de 3,5% do comércio mundial, ou cerca de 500 milhões de toneladas de carga por ano. Mas o estreito de Magalhães e a passagem de Drake podem voltar a ver passar navios com mais frequência. Há mau tempo no Canal. Mas neste caso, um tempo seco que está a diminuir os níveis de água.

A Autoridade do Canal do Panamá, entidade gestora da infraestrutura, impôs desde cedo no ano restrições à circulação para poupar na água. Para um navio fazer a travessia de um oceano ao outro, através do sistema de eclusas que o vão elevando ou baixando para ultrapassar os desníveis existentes, são necessários milhões de litros de água.

A cada passagem dos navios são despejados no oceano entre 200 e 380 milhões de litros de água doce, consoante o tamanho do barco, o que daria para encher mais de 80 piscinas olímpicas. Só que a água doce, que é a corrente sanguínea do canal, é cada vez mais escassa. Todo o sistema depende do lago artificial Gatun, uma barragem com mais de 430 quilómetros quadrados, 26 metros acima da linha de água, com capacidade para reter 5,2 quilómetros de metros cúbicos de água.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.