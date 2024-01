Carregar um carro elétrico? Não fique às escuras!

Amigos do ambiente, custos mais baixos na utilização e manutenção e uma condução mais silenciosa – são algumas das vantagens dos veículos elétricos. Quanto às desvantagens, alguns condutores apontavam a autonomia – ou seja, o tempo de duração da bateria – e o custo inicial do veículo. Outra das preocupações passava por saber onde e como carregar o carro. A verdade é que os avanços tecnológicos e a aposta de várias marcas nestes veículos têm feito com que muitas destas preocupações façam parte do passado.

Os números mostram que a adesão dos condutores a veículos elétricos tem vindo a crescer. De acordo com dados da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), em setembro, a venda de veículos elétricos novos continuou a aumentar e prevê-se que, este ano, sejam batidos todos os recordes de vendas.

Quanto às preocupações que poderia ter em mente sobre onde e como carregar o seu carro elétrico, tome nota do que lhe vamos dizer a seguir. A Rede Mobi-E – ou Rede de Mobilidade Elétrica – tem mais de 7.000 pontos públicos por todo o país geridos por diversos Operadores de Ponto de Carregamento (OPC).

+ 7000 Pontos de carregamento públicos

Por isso, pode ficar descansado, porque de certeza que existe um ponto de carregamento perto de si. Para o encontrar, pode utilizar a App Via Verde. Pode escolher um posto favorito, seja o mais perto da sua casa, do trabalho ou aquele que fica no caminho por onde passa com mais frequência. Antes de sair, confirme se o posto está disponível e, já agora, a pontuação do mesmo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Se ainda não tem a aplicação, basta descarregá-la numa das lojas Android ou iOS. Se já é cliente Via Verde Mobilidade, só precisa de criar uma conta. Uma vez criada a conta, entre na aplicação, utilizando os seus dados. Caso não seja cliente, pode aderir através da App ou do site. Para ativar gratuitamente o serviço Via Verde Electric, vá a “Serviços”, “Via Verde Electric” e escolha “Ativar”. De seguida, só tem de assinar a Autorização de Débito Direto, enviá-la por e-mail e aguardar a confirmação de que o serviço está pronto a ser utilizado.