Cartilha das boas práticas ambientais: 10 dicas para viver em harmonia com a natureza

Precisa mesmo de lavar essa peça de roupa?

Sabia que uma pessoa em Lisboa gasta em média 133 litros de água por dia? Os dados são da EPAL. Entre os momentos da rotina de uma família que mais água consomem está a lavagem da roupa. Também segundo a EPAL, as máquinas mais eficientes, se usadas na carga máxima, podem gastar cerca de 50 litros por ciclo, enquanto as mais antigas usam até 220 litros de água para lavar cinco quilos de roupa. O impacto ambiental das lavagens da roupa não fica por aqui. Nas lavagens à máquina libertam-se microplásticos, minúsculas fibras de plástico que se separam dos tecidos sintéticos e que, ao serem descarregados no mar, entram nos ecossistemas. Segundo as Nações Unidas, há 51 biliões de partículas de plástico nos oceanos e a ONU faz uma comparação impressionante: são 500 vezes mais do que as estrelas da Via Láctea.

Face a estes números, pondere: precisa mesmo de lavar determinada peça? A redução do número de vezes que se lava a roupa é um assunto tão sério que motiva movimentos de contra-cultura. O No Wash fez correr alguma tinta nos media britânicos nos últimos tempos, e um pouco por todo o mundo cresce o número de pessoas com estas práticas ecológicas que poupam água, energia e dinheiro. É simples e funciona: ponha a roupa a arejar ao sol ao final do dia e se houver nódoas tente escová-las e limpar apenas aquele local.