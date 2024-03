Centro Ismaili. Abdul Bashir alterou o nome antes de vir para Portugal e andou com a faca do crime durante três meses na mochila

Após o incêndio, Abdul Bashir e os três filhos foram transferidos da ilha de Lesbos para o continente grego e, nessa altura, lê-se no despacho de acusação, pediu a alteração do seu apelido — de Khil para Kheili — e da sua data de nascimento — de 1990 para 1994. Nessa altura, foi apresentado um alegado documento do Afeganistão e as autoridades gregas aceitaram.

Para o Ministério Público, estas duas alterações tiveram impacto na entrada de Abdul Bashir em Portugal e na investigação do incêndio no campo de refugiados, uma vez que não era possível saber onde estava o afegão. Com tais mudanças, não foi identificada nenhuma irregularidade no processo de verificação a que estão sujeitas todas as pessoas que têm estatuto de refugiado. Foi por esta razão, acredita o MP, que a entrada de Abdul Bashir em Portugal foi admitida.

Hipótese de terrorismo só foi afastada no início deste ano

Um dia depois da morte das duas mulheres no Centro Ismaili, a 29 de março do ano passado, a Polícia Judiciária afastou logo a hipótese de terrorismo. “Não há um mínimo indício, um único sinal de matriz religiosa”, explicou aos jornalistas Luís Neves, diretor nacional da PJ. No entanto, esta hipótese só foi totalmente descartada pelo Ministério Público no início deste ano, revela o despacho de acusação.

Tanto o DCIAP como a Unidade Nacional Contra-Terrorismo identificaram vários pontos suspeitos: o local do crime — o Centro Isamili faz parte de um ramo minoritário dentro do xiismo e os membros do Estado Islâmico são sunitas radicais –, a nacionalidade afegã de Abdul Bashir, a entrada em Portugal com estatuto de refugiado, o desconhecimento de um motivo concreto para a prática dos crimes, o uso de uma faca e a compra de bilhetes de avião para o dia seguinte.

Somados todos estes factos, teve início uma investigação por possível crime de terrorismo. Aliás, só o DCIAP tem competência a nível nacional para investigar este tipo de crime e, durante vários meses, lê-se no despacho de acusação, não foi possível saber com certeza qual foi a motivação de Abdul Bashir ou se este tinha alguma doença mental.