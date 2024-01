Invejosos dirão que é desarrumação, mas há uma intencionalidade no clustercore que o posiciona na fina fronteira entre caos e organização, qual corda bamba dos interiores. Os fervorosos defensores da tendência de decoração esclarecem: não é desmazelo, é uma curadoria cuidada de pequenos objetos, coleções e recordações. É o apartamento de Carrie Bradshaw ou um filme de Sofia Coppola: colar de pérolas no cinzeiro, sapatos espalhados pelo chão, um exército de velas acesas, plumas rosa-choque penduradas no armário.

As parecenças com o cluttercore são óbvias, começando pelo nome, mas não confundamos as duas abordagens. O clustercore, como dizíamos há pouco, vive de aglomerados intencionais de objetos — cluster pode ser traduzido como “conjunto”. Cluttercore, por seu lado, parte da palavra clutter (“desordem”), que pressupõe uma certa aleatoriedade, um conforto que reside na descontração do caos.

