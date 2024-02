Passou o All-Star Weekend e num instantinho aqui estamos nós, naquela fase da época da NBA que antecede a fase da época da NBA que mais gostamos – e uma forma mais simples de dizer isto é que acabou a primeira parte da regular season, as equipas já fizeram as trocas que tinham a fazer e faltam menos de 40 jogos para chegarmos ao playoff, que é o que realmente queremos ver. E quem é que queremos ver? A resposta é simples: não-americanos. Giannis, Jokic, Doncic, Shai, Wemby.

Ok, parece que estou a desmerecer as estrelas dos Celtics (Tatum e Brown) e a regular season. Mas vamos ser sinceros: a primeira parte da época, por mais interessante que seja, serve para percebermos em que estado as equipas estão e que mudanças têm de efetuar. No Oeste, as duas equipas que dominam (Minnesota e Oklahoma) estavam no fundo da tabela há três ou quatro anos, enquanto Golden State entrou no modo colapso geracional; a Este, os Celtics estão a confirmar o seu favoritismo, enquanto os Bucks, apesar do seu terceiro lugar, podiam estar melhor defensivamente, razão pela qual mudaram de treinador.

O All-Star Weekend, que é cada vez mais um golpe de marketing sem interesse desportivo, marca o início da competição a sério: o período de trocas acabou e é nesta altura que os melhores jogadores começam a jogar mais minutos, de modo a ajudarem as suas equipas a subirem na tabela, que a rotação diminui e se estabelecem aqueles sete ou oito com quem se vai jogar o resto da época, o contacto físico aumenta, o trash talk intensifica-se, começa a sentir-se o cheiro a playoff, a win or go home, como dizem os americanos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.