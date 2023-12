Depois do sucesso do Votómetro para as legislativas de 2022 — que teve mais de um milhão de participações — e de um Votómetro para a disputa da liderança do PSD no mesmo ano, o Observador lança agora um Votómetro para acompanhar as eleições internas no PS. Está mais perto de Pedro Nuno Santos ou de José Luís Carneiro? Cada um dos candidatos está, economicamente, mais à direita ou à esquerda? É mais progressista ou conservador? Qual o seu nível de concordância com cada um dos candidatos sobre a privatização da TAP? O PS deve privilegiar uma nova geringonça? Deve ser reconhecido o tempo de serviço aos professores? Estes são alguns dos temas que o Votómetro Liderança PS 2023 permite explorar.

