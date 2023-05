Após meses de especulação, o conselheiro da presidência ucraniana, Mykhailo Podolyak, admitiu sem rodeios, esta quinta-feira, que a contraofensiva já começou e que já estão “em curso” várias ações para desestabilizar as tropas ocupantes. O braço direito de Volodymyr Zelensky não detalhou no que consistem as atividades para recuperar os territórios conquistados por Moscovo, mas o timing destas declarações surgem dias após um novo grupo ter entrado em cena na guerra da Ucrânia: milícias compostas por paramilitares russos que desejam o fim do regime de Vladimir Putin.

Até ao momento, os mercenários do grupo Wagner, as tropas russas e as forças ucranianas continuam a ser os principais combatentes da guerra que se iniciou na Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022. Quinze meses depois do início do conflito, dois grupos — o Corpo de Voluntários Russos e a Legião da Liberdade para a Rússia — parecem entrar agora no teatro de operações para desempenhar um papel que pode ser estratégico. E há uma diferença considerável: a guerra deixou de estar centrada sobretudo em território ucraniano e também se estende a solo russo, nomeadamente à região fronteiriça de Belgorod. Com inimigos em comum, os opositores de Vladimir Putin e Kiev podem criar sinergias. É que, ao iniciar uma contraofensiva que poderá originar perdas pesadas para Moscovo, o regime da Rússia poderá eventualmente tremer.

Ilya Ponomarev, um antigo deputado russo no exílio que tem organizado iniciativas de resistência ao regime do Presidente Putin e atual porta voz do Corpo de Voluntários Russos, é um dos principais rostos associados à incursão que se deu na passada segunda-feira. Numa entrevista ao jornal espanhol El Mundo, o político, o único na câmara baixa do Parlamento russo que votou contra a anexação da Crimeia em 2014, admitiu que as milícias conseguiram controlar “três aldeias” na sequência dos ataques, que resultaram numa vítima mortal e em dezenas de feridos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.