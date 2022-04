Como reagir a uma invasão e o que fazer durante um ataque nuclear. Com o conflito à porta, Polónia publica "guia de guerra"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O que fazer em caso de ataque nuclear, como preparar uma “mochila de evacuação”, como a população deve reagir diante de soldados estrangeiros e como se deve comportar se for feita refém. Com a guerra na Ucrânia à porta das suas fronteiras, a Polónia divulgou nos últimos dias um “guia de guerra” com informações práticas e de procedimentos a seguir numa eventual “situação excecional” — um conflito bélico ou um ataque nuclear, por exemplo. “Esteja preparado” é o nome do manual de “comportamento [a adotar] em caso de ameaça”.

O governo polaco explicou que este documento com mais de 30 páginas serve para dar à população “a capacidade de lidar com situações ameaçadoras”, um “elemento para construir uma sociedade resiliente, que se traduz diretamente na resiliência do Estado”. O diretor do Centro de Segurança Governamental, Damain Duda, sublinhou que o guia não tem como objetivo gerar o pânico para um possível conflito, mas antes explicitar “de uma forma simples como se deve preparar a população para agir durante uma situação de crise”.

“Pode ser um acidente ou uma emergência numa fábrica que usa substâncias perigosas”, exemplificou, sinalizando que este guia é idêntico àquele distribuído nos Estados Unidos e nos países nórdicos.

A comunicação durante uma crise e a informação, que pode ser uma “arma”

Um dos principais conselhos deste guia prende-se com a comunicação da crise, mesmo que esta envolva os mais novos. “Para aumentar a sua segurança e do seu agregado familiar, deve falar com quem vive (inclusive com crianças) sobre os potenciais perigos e como lidar com eles”, lê-se, havendo também várias dicas sobre como lidar com a informação numa altura de conflito.

Uma das advertências é “lembrar que a informação pode ser uma arma e todos podemos ser o seu alvo”, sendo que o documento aconselha a “resistir às emoções” e a “verificar a fonte”. “Não se deve espalhar rumores e informações não verificadas“, recomendando-se o recurso a “mais de que uma fonte confiável”, de modo “a testar se as notícias são ou não verdadeiras”.